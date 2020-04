Coronavirus batte Marvel: saltano le date di uscita dei film

E’ tempo di intemperie su tutti i fronti a causa del Coronavirus. Anche l’universo cinematografico dei Marvel deve fare i conti con la Pandemia. Di fatto i film previsti in uscita a breve subiranno un cambio di data.

Coronavirus VS Marvel Universe: il virus fa terra bruciata

Nemmeno i supereroi Marvel la spuntano contro il Covid-19, di fatto le prossime uscite in sala subiranno slittamenti, onde evitare di incorrere in sonori flop, in un momento di quarantena che vedrebbe inevitabilmente sale vuote. Anche il cinema e le uscite in sala delle grandi major deve adattarsi alla grande esigenza, dunque. Ma andiamo a scoprire cosa cambia nel calendario delle date di uscita dei film Marvel di prossimo arrivo.

Black Widow – 6 Novembre 2020 (era previsto il 1 Maggio 2020)

Eternals – 12 Febbraio 2021 (era previsto il 6 Novembre 2020)

Shang-Chi: la leggenda dei 10 Anelli – 7 Maggio 2021 (era previsto il 12 Febbraio 2021)

Doctor Strange 2: in the Multiverse of Madness – 5 Novembre 2021 (era previsto il 7 Maggio 2021)

Thor: Love and Thunder – 18 Febbraio 2022 (era previsto il 5 Novembre 2021)

Restano al momento confermate le date previste inizialmente, invece per altri due film Marvel.

Black Panther 2 – 8 Maggio 2022

Captain Marvel 2 – 8 Luglio, 2022

C’era chi sperava in un lancio direttamente sulla nuova piattaforma streaming Disney+ per il prossimo film Marvel, ovvero quello dedicato al personaggio di Vedova nera, ma la major vuol riportare la gente in sala e usufruire dei succosi vantaggi dei botteghini, prima di smarmellare il proprio film sulla piattaforma agli abbonati. Bisognerà, in tal senso, attendere novembre, quando le sale, si spera, avranno preso il loro normale corso, nella speranza che il Coronavirus sia stato sconfitto.

