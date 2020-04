Coronavirus: bonus per chi acquista gel e mascherine

Per chi compra dispositivi di protezione, e parliamo in particolare di gel e mascherine, si avrà diritto al credito d’imposta del 50%, è presente nella nuova bozza del Governo che sarà esaminata oggi e probabilmente approvata.

Bonus per chi acquista gel e mascherine, è nel nuovo decreto legge

Lo hanno chiamato decreto Liquidità aprile, probabile che sarà approvato entro oggi e comprende il credito di imposta per l’acquisto di tutto quello che riguarda la protezione individuale e per le imprese, stiamo parlando di mascherine, disinfettanti e gel detergenti e tutto quello che riguarda ad evitare possibili contagi.

Il bonus credito d’imposta prevede appunto un credito d’imposta del 50% di tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020 per un massimo di 20mila euro ad intestatario.

Il totale della spesa è fissata in 50 milioni di euro. Le spese comprese in questo credito d’imposta sono quelle per la sanificazione di tutti gli ambienti, per tutti gli strumenti da lavoro, tutto quello che concerne la protezione individuale come mascherine chirurgiche Ffp2 e Ffp3, visiere di protezione, guanti, occhiali per protezione, tute di protezione e tutto quello che concerne a garantire la sicurezza dei lavoratori, stiamo parlando di barriere e pannelli protettivi, in modo da garantire la distanza di sicurezza tra loro, e anche protezioni che riguardano gli agenti biologici.

