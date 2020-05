Coronavirus, cala ancora il numero dei malati: -2.809 in 24 ore

Nuovo bollettino della protezione civile per quanto riguarda la situazione relativa alla crisi sanitaria causata dall’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i malati sono diminuiti di 2.809 unità. I decessi nell’ultimo giorno sono 195. I guariti sono aumentati di 3.502 unità mentre i nuovi positivi sono aumentati di 888 unità. Scendono ancora i ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Il numero dei primi è diminuito di poco meno di 700 unità. Anche i pazienti di terapia intensiva sono scesi di ben 59 unità.

Coronavirus: la situazione in Italia al 13 maggio ore 17, cala ancora il numero dei positivi

Pertanto il numero dei positivi a Covid-19 in Italia è attualmente di 78.457. Di questi 12.172 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 893 in terapia intensiva e 65.392 in isolamento domiciliare. I casi totali di covid-19 nel nostro paese in virtù di questi dati sono saliti a quota 222.104. La lombardia si conferma la regione più colpita dal coronavirus. In quella regione infatti i casi totali sono 83.298 con 15.185 deceduti e i guariti sono 38.081. Nelle ultime 24 ore in quella regione i nuovi casi sono stati 394. A domani con il nuovo bollettino della protezione civile.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: a Mosca ci sarebbero almeno 1.700 morti in più dei dati ufficiali

Ti potrebbe interessare: Coronavirus e spostamenti tra regioni in quale data: 25 maggio o 1° giugno?

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube