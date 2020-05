Coronavirus: cala ancora il numero dei positivi ma crescono i contagi

Nuovo aggiornamento della situazione relativa all’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore diminuisce ancora il numero dei positivi in Italia anche se nelle ultime 24 è tornato a crescere il numero dei nuovi contagi. Questi infatti sono stati 1.402 contro i 744 di ieri. In totale però il numero degli attualmente positivi in Italia a COVID-19 è diminuite di 1.222 unità. Nelle ultime 24 ore i morti a causa del virus sono stati 172, leggermente meno di ieri quando invece si erano contate 179 vittime. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 2.452 unità. Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale sono diminuiti di oltre 750 unità, quelli in terapia intensiva sono 47 in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore diminuisce ancora il numero dei positivi al coronavirus in Italia ma tornano a crescere i contagi

In totale dunque i casi totali di coronavirus che si sono registrati nel nostro paese dall’inizio dell’epidemia sono esattamente 221.216. I morti causati da Covid-19 sono in totale 30.911 mentre i guariti sono 109.039. Attualmente sono positivi al coronavirus in Italia 81.266 persone. Di queste 12.865 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 952 in terapia intensiva e 67.499 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi.

