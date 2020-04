Coronavirus: calano ancora ricoveri e terapie intensive

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Oggi 15 aprile alle ore 17 è questa la situazione. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.667, ieri erano stati 2.982. I morti sono stati 578 e sono dunque calati leggermente rispetto a ieri quando erano stati 602. In totale i morti sono 21.645. I contagi da quando è iniziata l’epidemia sono stati 165.155. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 38.092 di cui 1.695 nelle ultime 24 ore. Attualmente sono positivi 105.418 persone. Di queste 74.696 si trovano in isolamento domiciliare, 27.643 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 3.079 in terapia intensiva.

Nel nuovo aggiornamento dell’epidemia di coronavirus in Italia, il numero dei ricoverati in ospedale è diminuito nelle ultime 24 ore di 12 unità mentre i ricoverati in terapia intensiva si sono ridotti di 74 unità rispetto a ieri. In Lombardia i positivi al coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 62.153 con un incremento di 827 unità nelle ultime 24 ore. I morti sono 11.377 mentre i guariti 17.855. Attualmente sono positivi 32.921 di cui 19.804 in isolamento domiciliare, 12.043 ricoverati in ospedale e 1.074 in terapia intensiva.

