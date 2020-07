Coronavirus: calano i contagi ma aumentano i decessi in Italia

Buone notizie dalla protezione civile per quanto riguarda la situazione relativa all’epidemia di coronavirus nel nostro paese. Calano infatti i contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati infatti 190 casi mentre ieri erano stati 2019. I decessi sono stati invece 13 mentre ieri erano stati 3 e l’altro ieri 14. I guariti invece nelle ultime 24 ore sono aumentati di 213 unità. Si tratta di un numero maggiore a quello dell’altro ieri quando invece i guariti erano stati in totale 143. Per effetto di questi dati il numero degli attualmente positivi a Covid-19 nel nostro paese è diminuito di 36 unità.

Calano i contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore ma i decessi tornano a salire

Pertanto alle ore 17 del 20 luglio 2020 in Italia la situazione coronavirus riporta i seguenti dati: in totale il numero dei casi che fino ad ora sono stati registrati nel nostro paese è salito a quota 244.624. I decessi sono stati 35.058 e i guariti 197.162. Attualmente sono positivi a Covid-19 12.404 persone di cui 11.612 in isolamento domiciliare. I malati ricoverati in ospedale sono 745 mentre i casi più gravi in terapia intensiva rimangono 47. La regione con più casi positivi registrati nelle ultime 24 ore è la Lombardia con 56 casi seguita da Emilia Romagna e Veneto con 42 casi ciascuno.

Ti potrebbe interessare: Perché il coronavirus uccide più uomini che donne? Ricercatori australiani stanno cercando la risposta

Ti potrebbe interessare: Tagli pensione dal 2021: ecco chi sarà interessato dalla conseguenze COVID-19

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube