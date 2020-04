Coronavirus: calano leggermente i nuovi morti: +525

Nuovo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda la situazione legata all’epidemia di coronavirus in Italia. Oggi è stato registrato un incremento di 3.786 casi totali. C’è da dire però che rispetto ai giorni scorsi c’è stato un grosso incremento nel numero dei tamponi effettuati. I morti nelle ultime 24 ore sono stati leggermente meno di ieri: 525 contro i 578 del 15 aprile. L’aumento del numero delle persone attualmente positive è di 1.189. Si tratta di un dato leggermente superiore a quello registrato nella giornata di ieri quando i positivi erano aumentati di 1.127 unità.

Calano leggermente i morti di coronavirus in Italia e diminuiscono i pazienti ricoverati in ospedale e in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore i guariti da coronavirus in Italia sono stati esattamente 2.072 (ieri erano +962). Nelle ultime 24 ore sono calati ancora una volta i pazienti ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Nel primo caso il calo è stato di 750 persone mentre nel secondo caso di 143 unità. Di conseguenza i casi totali di coronavirus in Italia ad oggi sono 168.941. I decessi totali sono arrivati a 22.170 e i guariti sono invece 40.164. Attualmente sono positivi in Italia a Covid-19 106.607 unità Di queste 26.893 sono ricoverati in ospedale, 2.936 in terapia intensiva e 76.778 in isolamento domiciliare.

