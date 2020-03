Coronavirus: chiudono gli uffici comunali e meno ore di apertura per alimentari e farmacie

L’emergenza Coronavirus non diminuisce, anzi aumenta, e allora sono in discussione ulteriori restrizioni, chiudono gli uffici comunali, vengono ridotti gli orari di apertura dei supermercati (in Lazio già si fa) e delle farmacie, tutto questo a causa del non totale rispetto delle norme in atto.

Chiudono gli uffici comunali, meno ore di apertura per supermercati e farmacie

Purtroppo la situazione dei contagiati e dei morti si aggrava in Italia, siamo il primo paese al mondo, abbiamo superato la Cina e per questo il Governo sta pensando seriamente a delle nuove restrizioni, anche perché il consiglio e l’obbligo di restare a casa non è stato recepito da tutti, questo dimostrato anche dalle oltre 52mila sanzioni effettuate.

Si sta discutendo in Governo e a breve si saprà ; la prima idea è quella di chiudere definitivamente gli uffici comunali. Per quanto riguarda i generi alimentari e supermercati si è pensato di ridurre gli orari di apertura, i motivi sono due: il primo è dovuto al fatto che molte persone usano il pretesto per andare a fare la spesa solo come scusa per uscire, magari tutti i giorni, e questo è un errore grave. Il secondo motivo è per dare la possibilità a tutte quelle persone che lavorano nei supermercati e nei negozi alimentari di farli tornare a casa e stare con le famiglie.

L’intervento sui supermercati e gli alimentari, e lo stesso discorso potrebbe valere anche per le farmacie, è quello di ridurre l’orario di apertura chiudendo prima la sera in modo che quegli imbecilli che trovano le scuse per uscire lo possono fare solo fino ad un certo orario. L’ultima raccomandazione da fare è quella di far entrare pochissime persone alla volta negli esercizi, in particolari in quelli piccoli.

In alcune regioni d’Italia già sono stati presi dei provvedimenti:

nel Lazio l’apertura dei supermercati è dalle ore 8,30 alle ore 19,00, la domenica chiusura alle 15,00

in Puglia a causa della troppa affluenza i sindaci hanno dovuto chiudere i locali con i distributori automatici h24

Coop invece ha deciso che chiuderà i suoi punti vendita sia domenica 22 che domenica 29 marzo.

