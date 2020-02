Coronavirus: chiusa anche l’Università di Bologna

Dopo la chiusura delle Università del Veneto e della Lombardia a causa del Coronavirus, oggi arrivata la comunicazione che anche l’Università di Bologna rimarrà chiusa dal 24 al 29 febbraio.

La comunicazione, resa nota dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, lascia in attesa di quelle che saranno le sorti degli altri ordini di istruzione: si sta valutando, infatti, se chiudere anche asili nido, scuole materne, elementari, medie e superiori.

„“Visto l’andamento del quadro epidemiologico- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha riunito la Cabina di coordinamento regionale- in via precauzionale, vista l’alta mobilità degli studenti, in accordo con il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e le nostre Università abbiamo deciso insieme la sospensione dell’attività didattica (lezioni, esami, sedute di laurea) in tutti gli atenei dell’Emilia-Romagna da domani, lunedì 24, a sabato 29 febbraio compresi. Inoltre, stiamo valutando la chiusura di ogni scuola di ordine e grado, asili nido, impianti sportivi pubblici e privati e dei musei. Decisione che stiamo esaminando e definendo in tutti i suoi aspetti, anche alla luce dei provvedimenti varati dal Consiglio dei ministri ieri sera”“

