Coronavirus: chiuse le scuole in Italia, gli scienziati parlano di due mesi

Ieri il Premier Conte ha annunciato a tutti gli italiani la chiusura di scuole di ogni ordine e grado. Gli scienziati non sono d’accordo, la chiusura di 15 giorni non serve deve essere prolungata nel tempo, minimo due mesi. Il premier nel suo video afferma che la chiusura delle scuole è stata una scelta politica. È trapelato che non tutti gli scienziati appartenenti al gruppo del Governo la ritenevano una scelta necessaria. La responsabilità di questa scelta cade tutta su Conte, il quale afferma agli italiani che la misura è stata ponderata a lungo dal suo gruppo di scienziati che ne “valutano l’efficacia se prolungata nel tempo“.

Coronavirus: gli scienziati parlano di una misura inefficiente

Quindi, dietro la scelta di chiudere le scuole il comitato tecnico – scientifico, il pensiero di una situazione che possa diventare difficile da gestire è il Sud, dove la sanità è devastata, incapace di poter reggere un virus così forte con le strutture sanitarie non efficienti e in alcuni casi inadeguate con la preoccupazione di rischiare un collasso totale, ha portato a questa decisione di emergenza. Alla fine dopo un’intesa giornata di contraddizioni che ha visto l’aumento dei casi in Lombardia e quasi in tutt’Italia, il premier consigliato dai suoi esperti ha deciso di chiudere le scuole da oggi fino al 15 marzo 2020.

Nel comitato scientifico la persona contraria a questa operazione di chiusura è Walter Ricciardi che considera la misura inefficace se non prolungata nel tempo, e parla di circa due mesi. L’obiettivo del Premier Conte è quello di assicurare una piena omogeneità sul territorio applicando misure che tutelano e proteggano i cittadini anche se questo crea disagi e confusione.

Coronavirus: 2706 contagi e 107 morti, chiuse le scuole fino al 15 marzo in tutta l’Italia, è ufficiale

