Coronavirus: come comportarsi con cani e gatti?

Dopo il caso del cane che è stato trovato positivo al Coronavirus, le autorità di Hong Kong raccomandano la massima attenzione e igiene verso gli animali che abbiamo in casa, cani e gatti, evitare sicuramente di baciarli.

Coronavirus: massima igiene e attenzione con gli animali domestici

Le autorità di Hong Kong raccomandano la massima igiene dopo che un cane è stato trovato contagiato da Coronavirus, evitare contatti con i propri animali può essere produttivo, in particolare si chiede di evitare i baci. Si dice ai proprietari degli animali di non abbandonarli, ma solo di tenere più attenzione in fase di igiene.

Tenere delle buone abitudini di igiene è cosa molto positiva, lavarsi bene le mani dopo essere stati in giro o dopo averli toccati è buona abitudine, anche dopo aver toccato il loro cibo, le loro ciotole e tutto quello che riguarda loro.

Questo caso del cane contagiato ci fa tornare indietro con le nostre idee, in questo caso è stato provato che il contagio è avvenuto da umano ad animale, ma la ricerca non è ancora chiara se ci sono possibilità che possa accadere l’inverso.

Una recente indagine ha dimostrato come le famiglie e i soggetti in generale, in gran parte, trattino gli animali domestici come figli, e questo può essere giusto, ma in questo momento, per precauzione, sarebbe meglio stare attenti.

Si ribadisce il concetto che non bisogna trascurarli e abbandonarli, quello che viene chiesto in questo momento, è di fare molta attenzione per garantire un minore rischio di contagio che può andare a rischio sia dell’umano che dell’animale.

E’ scontato chiedere attenzione a tutto il mondo indistintamente, non solo dove ci sono le zone rosse, basta poco che una zona a basso rischio possa poi diventare a breve zona rossa, e per il bene di tutti, umani e animali, facciamo il possibile che questo non accada.

