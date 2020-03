Coronavirus: come diagnosticarlo in 5 minuti

Un test negli Stati Uniti rivela che il Coronavirus potrà essere diagnosticato in soli 5 minuti. Andiamo a scoprire cosa stanno scoprendo nel paese a stelle e strisce, grazie ai test Abbott.

Coronavirus diagnosticato in 5 minuti con nuovo test

Potrà essere diagnosticato in tempi record il Coronavirus, utilizzando un nuovo test che sembrerebbe capace di grandi passi avanti. Si tratta del ID NOW lab-in-a box della Abbott, di dimensioni maggiori, rispetto a quello già in uso, capace di fornire in pochi minuti, circa una dozzina se un paziente sia positivo o meno al Coronavirus. Il centro di svolta del test sarebbe l’uso di test molecolari che cercano una piccola sezione dell’ RNA del Coronavirus, noto anche come Covid19, e riescono ad amplificare quel segmento fino a quando non sarà sufficiente da poter essere rilevato. Tutti gli altri test ora in uso possono richiedere ore o addirittura giorni per produrre risultati fattibili.

La previsione è quella di riuscire a effettuare oltre 50.000 test al giorno nel paese, ma occorrerà aumentare la produzione dei suddetti apparecchi. Un incremento, quello della piattaforma ID NOW, che sarebbe notevole e marcherebbe il definitivo dominio sul territorio, ma anche un buon passo avanti per combattere il male più temuto di questo 2020. Bisognerà attendere, si spera in tempi brevi, i progressi a stelle e strisce per cercare di diagnosticare il Coronavirus in tempi brevi anche in Europa.

