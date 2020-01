Coronavirus, come difendersi dal virus della Cina

Sono giorni di terrore e di paura quelli che ci attendono e quelli che stanno appena passati. A causa del nuovo virus trasmesso dalla Cina, il cui nome è Coronavirus, capace di dar vita ad una forma particolare di polmonite che in questi giorni sta facendo strage di cinesi ed è arrivata anche in occidente: un inglese è stato il primo ad averlo contratto. La preoccupazione di una possibile diffusione in tutte le altre parti del mondo cresca ancora di più in occasione del Capodanno cinese che inizierà dal 25 gennaio e diventerà oggetto di turismo da ogni parte del mondo. Questo significherebbe una più facile diffusione del virus che potrebbe arrivare anche in occidente e in Europa. Si necessita, quindi, di prevenire quanto più possibile il Coronavirus e lo si può fare seguendo queste raccomandazioni.

Allerta Coronavirus dalla Cina, come poterlo prevenire?

Un primo avvertimento verrebbe direttamente dal nostro Ministero della Salute il quale ha dichiarato severamente di posticipare i viaggi diretti in Cina non ritenuti necessari.

In particolare, ritiene indispensabile non recarsi presso la città di Wuhan, ritenuto l’epicentro ed origine del virus.

Se poi si tratta di viaggi necessari, il Ministero della Salute ci fa sapere che ci si può sempre difendere se si seguono delle raccomandazioni o consigli che lo stesso ha ideato.

Per evitare di contratte il Coronavirus, il Ministero della Salute ritiene fondamentale avere grande cura per l’igiene della mani. Questo significa avere cura di lavare le mani molto spesso con l’acqua usando il sapone.

Possono essere di grande aiuto anche delle sostanze alcoliche e prodotti specifici pensati appositamente.

Seconda raccomandazione o consiglio da seguire è quella di tossire o starnutire in un fazzoletto che posi verrà gettato subito dopo l’atto, per ritornare a lavare le mani.

Avere sempre con se ed indossare una mascherina, ma anche evitare luoghi troppo affollati, soprattutto luoghi dove sono presenti dei mercati con animali vivi o freschi.

Evitare assolutamente di mangiare della carne cruda oppure troppo poco cotta, lo stesso discorso vale per le bevande di frutta e verdura non lavata e non imbottigliate.

Altra raccomandazione per evitare il Coronavirus è quello di evitare assolutamente il contatto con chi presenta tosse, raffreddore, mal di gola ed altre diverse difficoltà respiratorie.

Se poi si è vittima di tali problemi di salute è necessario rivolgersi al più vicino personale sanitario.

Questi sono solo i consigli base per evitare un contagio del nuovo virus, raccomandazioni da mettere in atto nell’attesa di ulteriori informazioni e novità al riguardo.

Per fortuna, per quanto riguarda l’Italia, non ancora siamo in caso di pericolo, ma la manifestazione del Capodanno lunare cinese potrebbe essere il mezzo di diffusione del virus per ogni luogo della terra.

Leggi anche:

Virus in Cina, c’è un caso in Australia: paura nel Mondo per possibile contagio

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube