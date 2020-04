In questo periodo di emergenza da Coronavirus e di quarantena, andare a fare la spesa può diventare molto fastidioso e per alcuni un tormento, ecco le raccomandazioni dell’Istituto Superiore della Sanità.

Fare la spesa senza correre troppi rischi sono le raccomandazioni dell’ISS

All’inizio della quarantena uscire e andare al supermercato era un toccasana per poter uscire dalla prigione di casa e riempire tutte le nostre dispense di tutto. Con il passare del tempo abbiamo iniziato a vedere il supermercato in un modo diverso, pericoloso e lo guardiamo con sospetto.

Ma dobbiamo mangiare e comprare prodotti per detergere la casa e non ci vanno bene i piccoli produttori, ci vogliono i grossi supermercati per cercare di comprare tutto andandoci quando più di rado possibile. Ma ancora per dei mesi è meglio che ci arrendiamo, e li che dobbiamo andare e in queste condizioni, dobbiamo solo imparare a farlo senza correre rischi di contagio.

Un consiglio che viene data ai consumatori è quello di fare un inventario di quello che si tiene a casa con conseguente lista di quello da comprare, e cercare di consumare quanto più possibile il cibo che si tiene a casa, così quando si esce si compra tutto quello che serve diminuendo le eventuali uscite.

Quindi, di sicuro l’uso della mascherina, e qui non si discute, per i guanti il discorso è vario. O vi portate i vostri o usate quelli messi a disposizione dal negozio. Le mani vanno comunque sanificate, e una volta indossati i guanti non bisogna toccare più nulla, non solo naso, bocca e occhi, ma anche cellulare, borsa e altro.

Importante la pulizia ai manici dei carrelli e cestelli con sanificanti, lo dovrebbero fare gli addetti del centro, all’interno distanziamento tra una persona e l’altra. Il consiglio è di pagare con le carte e non avere contatti con i soldi, potrebbero essere contaminati, che siano monete o banconote.

Una volta usciti, prima di entrare in auto, gettare i guanti e sanificatevi le mani e una volta a casa posare le buste della spesa e lavarsi le mani, non è necessario di eseguire una disinfezione dei prodotti o di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli. Una volta riposta la spesa, lavatevi di nuovo le mani.

Si consiglia, in questo momento di epidemia, di non consumare cibi crudi o poco cotti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube