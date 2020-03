Coronavirus: come pulire lo smartphone

E’ tempo di pandemia, è tempo di panico ed è tempo di fare attenzione, all’igiene ed alle regole. E’ tempo di sapere come pulire lo smartphone in vista del Coronavirus. Scopriamolo insieme.

Come pulire lo smartphone ai tempi del Coronavirus

in tanti continuano a chiedersi come fare attenzione a germi batteri ed eventuali insediamenti del Coronavirus sugli oggetti che usiamo quotidianamente. Lo smartphone è l’accessorio con cui siamo probabilmente più a stretto contatto nell’era moderna. Forse, siamo più a contatto con esso che non con le persone. E dunque, in un periodo in cui ci consigliano di lavarci frequentemente le mani, facendo attenzione a ciò che tocchiamo, anche sapere come pulire lo smartphone può essere qualcosa di abbastanza utile. Ovviamente, la necessità aumenta qualora posassimo il nostro cellulare in superfici e luoghi diversi e a noi sconosciuti, nell’arco della giornata.

Come pulire lo smartphone ed evitare la possibile infezione del Coronavirus?

E’ importante precisare che la permanenza del Coronavirus sulle superfici non è ancora un qualcosa di scientificamente accertato. C’è chi considera piuttosto breve la permanenza del virus Covid-19 su oggetti e superfici, chi invece ne indica una permanenza di diverse ore. Ad ogni modo, è sempre bene sapere come pulire lo smartphone evitando la permanenza di batteri, germi e virus indesiderati, senza rischiare di danneggiarlo, pulendolo.

utilizzare un panno morbido

usare una soluzione con il 70% di alcol etilico con cui inumidire il panno

Pulire attentamente i bordi dello smartphone

Pulire con particolare attenzione la zona della pulsantiera, quella più a contatto con le mani

Nulla di particolarmente complesso, dunque, ma che sarà utile per evitare ogni residuo rischio di contrarre il Coronavirus per via oggettistica. Pulire, ovviamente, con minor delicatezza, anche la cover, sia internamente che esternamente, qualora usaste una cover per il vostro smartphone e riporla dopo averla asciugata.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube