Coronavirus, come rafforzare le difese immunitarie

L’Italia intera è ufficialmente in quarantena e questo dovrebbe diminuire notevolmente il numero dei contagi da Coronavirus nei prossimi giorni fino al 3 aprile. Tale periodo di autoisolamento sarà la prova del nove, il momento decisivo per mettere un freno al virus che partito dalla Cina è arrivato quasi in ogni parte del mondo. Possiamo combatterlo anche da casa rafforzando le nostre difese immunitarie che sono essenziali contro il Coronavirus. Infatti, è stato dimostrato che chi dispone di basse difese immunitarie è più esposto al pericolo. A dirci come fare per evitare tale situazione di rischio è Luciano Bassani, medico chirurgo specialista in Terapia fisica e riabilitazione sul sito Wise Society.

Combattere il Coronavirus rinforzando le difese immunitarie, come farlo?

Una prima cosa fare è una bella scorpacciata di funghi i quali possono rafforzare la risposta TH1 e contrastare delle possibili infezioni virali batteriche presso il nostro organismo.

In particolare, i funghi principalmente indicati sono i funghi Ganoderma Lucidum, quelli Grifola Frondosa, i funghi Inonotus Obliquus, gli Agaricus Blazei Murrill e i funghi Lentinula Edodes.

Possiamo anche rifarci alla buon vecchia Vitamina C, da sempre usata contro l’influenza e presente in ogni farmaco realizzato per poterla combattere.

La Vitamina C rinforza i linfociti di tipo T e delle cellule NK (Natural Killer), entrambe essenziali per le nostre difese immunitarie.

Contro il Coronavirus potrebbero assunti anche i sali minerali che sono in grado di reintegrare tutte le risorse che il corpo usa contro il patogeno.

Non dobbiamo dimenticarci della Vitamina D, anch’essa funzionale per le difese immunitarie.

Mangiare poi più buccia di uva dov’è presente del Trans resveratrolo che è capace di difenderci dalle infezioni batteriche e virali, dato che è in grado di bloccare una possibile replicazione del virus.

Poi, in tempi di Coronavirus è necessario che ci sia un’ottima funzionalità dell’intestino che può essere aiutata con l’uso di probiotici e prebiotici necessari per la flora batterica.

Non ci fanno asslutamente bene, invece, lo stress o la tensione a lungo termine, che possono generare delle alterazioni ormonali favorendo la produzione di cortisolo, il quale riesce a regolare il sistema immunitario in senso negativo.

Certo, in questo particolare periodo che stiamo vivendo è inevitabile vivere con ansia e stress, ma bisogna essere più furbi del virus.

Quindi, basta ansia e chiediamo aiuto a trattamenti a base di Biancospino, oppure di Escolzia, di Passiflora, ma anche di Griffonia, o Papavero e Vitamina B6.

