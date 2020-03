Coronavirus, come realizzare la mascherina a casa VIDEO

In questi giorni due sono i prodotti più acquistati dagli italiani: l’Amuchina e le mascherine. L’Amuchina, nonostante le dichiarazioni dell’azienda stessa la quale smentisce di averne aumentato il prezzo, sta andando a ruba e ci sono dei venditori, senza scrupoli, capaci di farla pagare anche 100 euro, approfittando della situazione di panico e di psicosi che il Coronavirus sta creando. Per quanto riguarda le mascherine, invece, sono le farmacie a venderle e, sebbene non ci sia stato un aumento esagerato del prezzo, nel giro di poco tempo sono finite, ed è difficile trovarne di nuove e disponibili. L’OMS nei giorni scorsi ha reso nota la ricetta con la quale si può creare un igienizzante valido quanto l’Amuchina, facile da creare a casa. Invece, per le mascherine sono diversi i farmacisti che si stanno adoperando per crearne una variante casalinga. Sul sito ilgiunco.net viene mostrato un video in cui il farmacista, il dottor Eugenio De Florio, della farmacia De Florio, di Corigliano Calabro, spiega passo dopo passo come realizzare una mascherina contro il Coronavirus usando oggetti che facilmente troviamo nella nostra casa.

Come realizzare una mascherina fai da te contro il Coronavirus

Gli oggetti di cui abbiamo bisogno sono 5, tutti facili da trovare a casa oppure da comprare. Essi sono: gli asciugamani a velo, dello scotch grande trasparente con cui sigillare gli scatoloni, 4 elestici, una spillatrice ed un garza.

Di seguito ecco il video tutorial:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=_2LqAJ6lQlU&feature=emb_title

