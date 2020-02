Coronavirus: confermata la prima vittima in Europa, i casi arrivano a 66.000, aggiornamenti in tempo reale

L’Europa ha registrato il suo primo decesso di coronavirus, un turista cinese in Francia. Confermata la morte di un uomo di 80 anni, che era in visita a Parigi con sua figlia. È stato portato in ospedale e dopo tre settimane è morto, segna anche la prima mortalità per coronavirus al di fuori dell’Asia dall’inizio dell’epidemia.

Donna americana su nave da crociera risultata positiva al Coronavirus

Un passeggero americano su una nave da crociera che era stata allontanata da cinque paesi nonostante non vi fossero notizie sulla malattia a bordo prima di attraccare definitivamente in Cambogia, si è rivelato positivo per il coronavirus.

La conferma arriva dal Ministero della Salute, la 83enne vacanziera si è dimostrata positiva in Malesia. Era volata lì insieme ad altri 144 dalla nave venerdì dalla Cambogia, dove attraccava la nave da crociera Westerdam. Il marito della donna è risultato negativo per la malattia, ha aggiunto il ministero della salute della Malesia.

Il Westerdam, gestito dalla Holland America Line, con sede negli Stati Uniti, ha attraccato giovedì nel porto di Sihanoukville, in Cambogia, dopo essere stato respinto da diversi paesi temendo che i passeggeri potessero trasportare il virus.

La nave, che trasportava 1.455 passeggeri e 802 membri dell’equipaggio, ha trascorso due settimane in mare. I passeggeri sono stati testati regolarmente a bordo e 20 sono stati testati anche dopo l’attracco della nave in Cambogia. Tuttavia, nessuno è risultato positivo al momento.

Un’epidemia difficile e preoccupante

L’epidemia di coronavirus è preoccupante ed è impossibile dire dove si diffonderà l’epidemia, ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Tedros Adhanom Ghebreye ha dichiarato sabato alla Conferenza di sicurezza di Monaco in Germania di essere stato incoraggiato dalle azioni intraprese dalla Cina per rallentare la diffusione del virus, ma era ancora preoccupato per il numero crescente di casi, con un totale di 66.000.

