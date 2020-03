Coronavirus: Conte chiude tutta l’Italia, tutta zona rossa, scuole chiuse fino al 3 aprile e limitazioni

Emergenza coronavirus, misure restrittive estese in tutt’Italia, Conte in conferenza stasera ha esteso tutte le misure di limitazioni a tutt’Italia. Il premier Conte ha dichiarato che siamo in un momento difficile, per uscire la certificazione e i trasporti merci e pubblici possono girare. I contagi sono aumentati, sono attualmente: 7.985 contagi, di cui 1.598 più di domenica, mentre i morti sono 463 e i guariti 724. Il decreto andrà in gazzetta ufficiale stasera, e sarà in vigore domani mattina. Le scuole chiuse fino al 3 aprile 2020.

Conte, inoltre ha aggiunto in conferenza che: “Non c’è ragione per cui proseguano le manifestazioni sportive, abbiamo adottato un intervento anche su questo“.

Vi aggiorneremo appena sarà pubblicato il decreto.

