Coronavirus: continuano ad aumentare i contagi in Italia +386

Nuovo bollettino della protezione civile sull’emergenza coronavirus. Il numero dei contagi in Italia continua a salire. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 386 nuovi casi contro i 289 di ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3 un dato migliore rispetto a ieri quando invece questi erano stati 7. Il numero dei guariti è cresciuto in maniera considerevole. Infatti nell’ultimo aggiornamento si segnalano 765 pazienti guariti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoveri in ospedale e terapia intensiva. I primi infatti sono saliti di 17 unità e i secondo di 9.

Per effetto di questi dati della protezione civile dunque il numero degli attualmente positivi è diminuito di 386 rispetto a ieri. In tutto i positivi al coronavirus in Italia da quando ha avuto inizio l’epidemia sono saliti a quota 247.158, i guariti sono invece arrivati a 199.796 infine i decessi hanno raggiunto le 35.132 unità. Gli attualmente positivi a COVID-19 sono 12.230 di questi 11.435 sono in isolamento domiciliare, 748 sono ricoverati in ospedale mente in terapia intensiva ci sono 47 pazienti.

Il Veneto con 112 nuovi casi è la prima regione per numero di casi. A seguire la Lombardia che nelle ultime 24 con 88 nuovi positivi torna a crescere di molto rispetto agli ultimi giorni. Al terzo posto troviamo con 39 casi la Sicilia. Occorre però dire che nel caso di Veneto e Sicilia molti di questi casi sono migranti presenti in centri di accoglienza. Zero casi si registrano in 5 regioni: Basilicata, Molise, Valle d’Aosta, Sardegna e Umbria.

