Coronavirus: conviene bere l’acqua in bottiglia per evitare il contagio?

Molti i dubbi sugli alimenti e sulla paura di contrarre il Coronavirus. I dubbi sulla possibilità di contagio, nascono anche se conviene bere l’acqua da rubinetto o quella in bottiglia. Cerchiamo di capire come agisce il Coronavirus sugli alimenti e sull’acqua.

Bere acqua in tempi di Coronavirus, da rubinetto o in bottiglia?

L’acqua potabile è controllata dagli acquedotti e sul punto di vista batteriologico assicurano la massima tranquillità, mettendo al sicuro i cittadini dalle infezioni virali e microbiche. Vengono eseguiti esami continui e processi di sanificazione. Infatti, molte volte quel leggero sapore di cloro nell’acqua rappresenta una delle migliori armi per disattivare molti microorganismi.

L’acqua in bottiglia è controllata, ma in questi momenti di emergenza, non è necessario fare scorte ingenti di acqua minerale in quanto l’acqua da rubinetto è potabile e controllata in modo continuo e approfondito.

Alcuni consigli per la cucina sicura

In questi giorni i supermercati sono stati presi d’assalto, i prodotti più acquistati sono: l’acqua, gli scatolati, le farine, le candele, la pasta, ecc.

Non è necessario fare scorte di alimenti perché il sistema agro-alimentare è dotato di punti di stoccaggio e approvvigionamento, con piattaforme di distribuzioni che rendono possibile la distribuzione di prodotti su tutto il territorio italiano.

Alcuni consigli per rendere la cucina sicura, dove si appoggiano gli alimenti, sono consigliati utilizzare dei disinfettanti per neutralizzare il Coronavirus.

Poiché l’amuchina è introvabile è possibile ricorrere alla candeggina allo 0,1% oppure se non sopportate l’odore della candeggina potete utilizzare l’acqua ossigenata 1-2 volumi che da risultati soddisfacenti.

È consigliato cuocere bene gli alimenti, evitare alimenti crudi. l’Oms ha chiarito che a 70°C il virus si neutralizza.

Quando si fa la spesa, appena arrivati a casa lavare frutta e ortaggi prima di riporla in frigo.

Munirsi di guanti e mascherina, evitare di toccare manici e superfici, lavare frequentemente le mani e non toccare il viso, la bocca, il naso.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube