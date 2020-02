Coronavirus, cosa prevede il DECRETO per il contenimento dei contagi?

Con il passare dei giorni stanno aumentando i casi di contagio da Coronavisurs COVIS- e proprio per questo l’esecutivo ha emanato un decreto emergenza per evitare il dilagare del contagio pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2020.

Decreto Coronavirus, quali misure?

Il decreto prevede che le autorità dei Comuni in cui almeno una persona risulti positiva per cui, però, non si conosce la provenienza del virus, possono essere adottate misure per il contenimento dei contagi che possono prevedere:

divieto di allontanamento dal Comune (o dall’area isolata) per tutte le persone ivi residenti

divieto di accesso, per persone esterne all’area interessata

sospensione di manifestazioni di ogni natura che prevedano la riunione di persone in luogo pubblico (ad esempio il Carnevale) sia a carattere culturale che sportivo (sospensione delle partite di serie A in Veneto e Lombardia nello scorso fine settimana) e religioso

Sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle aree interessate

Sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri luoghi di cultura ivi comprese le biblioteche

Sospensione dei viaggi di istruzione per le scuole sia con destinazione estera che in Italia

Sospensione dei concorsi per assunzione personale

Sorveglianza attiva e quarantena per gli individui che sono entrati in contatto con chi risulta infetto

Obbligo, per chi è entrato in Italia da luoghi a rischio, di permanenza (dopo opportune comunicazioni alle autorità) nel proprio domicilio con sorveglianza attiva

Chiusura delle attività commerciali con l’esclusione di chi vende beni di prima necessità

Chiusura o limitazioni dei servizio degli uffici pubblici anche se è previsto l’accesso ai servizi pubblici essenziali (come esercenti di beni di prima necessità)

Sospensione o limitazione del servizio per trasporti merci o persone (sia ferroviario, che terrestre, marittimo e aereo); sospensione anche per il trasporto pubblico locale.

Nel frattempo è stata disposta la chiusura delle Università di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto , Del Friuli Venezia Giulia, a Genova, Trentino Alto Adige e Piemonte.

Si è predisposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in Lombardia, Veneto, ed Emilia Romagna per una settimana, in Liguria, in Trentino Alto Adige almeno fino a mercoledì. In Piemonte scuole chiuse per una settimana.

