Coronavirus, cosa si può fare e cosa no?

Da pochi giorni l’Italia intera è diventata zona protetta e questo significa cambiare assolutamente le proprie abitudini quotidiane. Dobbiamo dire addio momentaneamente ad uscite ritenute superflue, vedere amici o fidanzati, i parenti ed i collegi, rinunciare al nostro tipico sabato sera, week end fuori, andare in pizzeria o bar. Questo è il sacrificio che Giuseppe Conte ha chiesto all’Italia per evitare un’ulteriore aumento del contagio di Coronavirus. Trattandosi di misure molto generali e poco specifiche, è pur vero che esistono realtà differenti tra di loro: in un piccolo paesino bisogna comportarsi allo stesso modo di un cittadino residente in una grande città? I tanti divieti imposti valgono in qualsiasi caso specifico? Vediamo insieme come rispondere alle tante domande degli italiani.

Quarantena da coronavirus, cosa posso e non posso fare?

Come prima cosa bisogna evitare di uscire il più possibile da casa: quindi diciamo addio ad uscite inutili, mentre il divieto non vale per chi deve lavorare, fare la spesa o recarsi in farmacia.

Si potrebbe uscire di casa solo se non ci si reca presso luoghi affollati ed evitando la formazione di gruppi. Chiunque si trovi sulla nostra strada è bene tenerlo distante di 2 m.

È possibile portare i più piccoli al parco evitando anche in tal caso la folla e adottando la distanza di 1 o 2 m.

Non è possibile, però, fare la spesa in un supermercato fuori dal nostro comune, come non è possibile recarsi a casa di amici per motivi diversi dal decreto.

E’ possibile far visita agli anziani facendo molta attenzione, quindi applicando ancora una volta le regole del Ministero della Salute.

Dall’altra parte i nonni che devono fare da baby sitter ai nipoti perché i loro genitori sono a lavoro possono recarsi in questo caso in un comune diverso dal proprio motivando tale spostamento come necessità.

Stessa cosa vale per il genitore divorziato o separato che deve prendere il figlio in un comune diverso dal proprio.

Per quanto riguarda l’argomento lavoro, a causa del coronavirus il lavoratore dipendente può spostarsi per lavoro come anche un lavoratore autonomo.

Non può spostarsi , invece, un libero professionista se non per comprovate esigenze lavorative.

È possibile portare il cane a fare i suoi bisogni fuori, fare una passeggiata, una corsa o andare in bici tenendo conto delle distanze e di tutte le norme di sicurezza, così come è possibile prendere i mezzi pubblici.

Infine ci teniamo a precisare che tutti coloro costretti a spostarsi per motivi di lavoro o di necessità primaria devono fare proprie le regole di igiene basilare che il ministero della salute ha reso note nei giorni precedenti.

Solo adottandole e cambiando le proprie abitudini è possibile evitare il contagio ed il prolungamento della quarantena oltre il 3 Aprile.

Leggi anche:

Emergenza Coronavirus, alcuni trucchi per non toccarsi il viso

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube