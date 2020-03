Coronavirus: cosa succede se viene il caldo? Vediamo cosa dicono gli esperti

In questi giorni tutti noi ci chiediamo, come fanno tante persone, nel caso dovesse scoppiare la primavera e il caldo, quale conseguenza si avrebbe sul Coronavirus, andiamo a scoprire quello che dicono gli esperti.

Coronavirus: se arriva il caldo, che conseguenze si possono avere?

In questi giorni in cui siamo letteralmente in ansia per il Coronavirus, pensate che nel mondo sono stati colpiti 60 paesi su 200, la domanda che ci viene spontanea farci, nel caso dovesse scoppiare il caldo che conseguenze ci sarebbero in base al virus.

La prima cosa in mente che ci viene da pensare e ascoltare cosa ci dicono gli esperti, ma non è che poi ci chiariscono tanto le idee. Infatti le loro posizioni sono diverse e distanti tra di loro sulla possibilità che il virus sparisca in fretta.

Diciamo che tra le tanti opinioni degli esperti, quella più quotata è la risposta dove si dichiara che non si sa se il Coronavirus sia legato al freddo e così con l’avvento del caldo si attenui. Viene ricordato che nel 2014 ci fu un episodio di Coronavirus in Medio Oriente e tanti cammelli furono colpiti in una situazione di temperature molto miti, quindi una teoria precisa per adesso non la si può dare.

Invece un altro gruppo di studiosi si sente di affermare che con l’arrivo della primavera, per il fenomeno del raffreddore, inizia a scemare, e che così dovrebbe accadere anche per il Coronavirus.

Altro pensiero è quello che le previsioni dicono che il picco è previsto almeno per tutto il mese di marzo; non si può dire che con il caldo il Coronavirus e i contagi si attenuano, l’unica cosa che si può affermare e che facendo caldo tendiamo ad aprire di più le finestre e a far passare aria e a stare chiusi dentro, e in questo caso sicuramente andremo a diminuire le percentuali di possibili contagi.

