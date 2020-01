Coronavirus: Costa Smeralda bloccata a Civitavecchia

Si sta vivendo una situazione drammatica a Civitavecchia, una nave crociera, precisamente la Costa Smeralda, con seimila passeggeri e personale di bordo sono bloccati, i due passeggeri sospetti non hanno contratto il Coronavirus, ma la nave rimane ferma a Civitavecchia e non riparte.

Costa Smeralda bloccata a Civitavecchia, ecco i fatti

Una nave da crociera, esattamente la Costa Smeralda è bloccata nel porto di Civitavecchia con seimila persone a bordo tra passeggeri e equipaggio per un sospetto di Coronavirus.

Il sospetto era sorto a causa di una coppia proveniente da Macao e arrivata a Malpensa il 25 gennaio provenienti da Honk Kong. Sono stati messi in isolamento nell’ospedale della nave, la donna presentava esattamente gli stessi sintomi del virus, febbre e sintomi influenzali.

In giornata sono arrivati i dottori dallo Spallanzani che hanno effettuati i dovuti esami di rito, e alla fine non sono risultati affetti da Coronavirus.

La decisione è comunque di non far scendere i passeggeri almeno per tutta la notte in via precauzionale, quindi rientra l’allarme ma non la paura e l’ansia per quello che sta succedendo.

