Coronavirus: da maggio la riapertura, ma l’estate potrebbe essere senza spiagge, bar e ristoranti

Gli ultimi dati riguardo l’emergenza da Coronavirus sono confortanti, anche se ieri c’è stato un nuovo innalzamento di contagiati, e proprio questo ci deve far capire che la presa non deve essere ancora allentata.

Coronavirus: da maggio la parziale riapertura, ma l’estate è a grande rischio

Assodato che passeremo la Pasqua a casa e probabilmente pure il ponte del Primo maggio, con una lenta riapertura di esercizi che sono gestibili ad evitare il contagio con tutti i relativi dispositivi di protezione, a grosso rischio sono le complete e totali riaperture di attività dove l’affollamento è scontato.

La data per una lenta ripresa tenendo sempre a bada le restrizioni e le precauzioni, è per il 4 maggio. Purtroppo per questa data l’idea è di far riaprire molte attività escludendo i bar, i pub, i ristoranti, le discoteche e gli impianti balneari e tutte quelle strutture che possono provocare afflusso di persone con ingente aggregazione.

Anche per le scuole e le Università si fa lo stesso discorso, la riapertura è probabile che sarà rimandata direttamente a settembre, si dovrà solo studiare per bene come far svolgere gli esami. Il problema non è come riprendere le lezioni, si potrebbero fare turni mirati e ruotare in modo da poter fare almeno interrogazioni ed esami.

Così si farebbero delle vere valutazioni ai ragazzi e si andrebbe a differenziare chi ha studiato e studia veramente, rispetto a chi non ha mai fatto niente, sarebbe anche più giusto. Ci sono ragazzi oggi che fanno le interrogazioni da casa e il loro unico pensiero e come fregare il professore stando con libri e appunti nascosti dal video per non essere scoperti. Così le valutazioni di ogni ragazzo sono falsate, e non sono certo giuste.

Il problema è un altro, che sia per le scuole superiori che per le Università i ragazzi si muovono con i mezzi pubblici, e questo potrebbe non garantire la totale sicurezza e un possibile rischio contagio.

Il momento più brutto e grave di questi giorni è che allo studio ci sarebbe il divieto assoluto di andare in spiaggia e di conseguenza al mare per tutto il periodo estivo. Gravi danni, che si aggiungono a quelli avuti fino ad oggi, per stabilimenti balneari, bar, ristoranti, alberghi e tutto quello che riguarda il comparto vacanze

