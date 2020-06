Coronavirus: decessi dimezzati rispetto a ieri, +224 nuovi positivi

Nuovo aggiornamento della situazione coronavirus in Italia. La protezione civile ha rivelato che i nuovi positivi nelle ultime 24 ore nel nostro paese sono stati 224. I decessi invece sono stati dimezzati rispetto a ieri essendo 24. I guariti sono aumentati di 440 unità rispetto a ieri. Di conseguenza il numero degli attualmente positivi è diminuito rispetto a ieri di 240. I ricoverati in ospedale sono diminuiti di 160 unità rispetto a ieri mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono scesi di 4 unità rispetto a ieri. Di conseguenza il numero dei casi totali di coronavirus nel nostro paese è arrivato a quota 238.499. I decessi in totale sono 34.634 mentre 182.893 sono le persone guarite.

Coronavirus: morti dimezzate in Italia nelle ultime 24 ore, ancora 224 nuovi positivi

Attualmente sono positivi a Covid-19 20.972 persone. Di queste 18.510 si trovano in isolamento domiciliare. I pazienti che rimangono ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.314 mentre i casi più gravi in terapia intensiva sono 148. In Lombardia ancora una volta si registra il numero più alto di nuovi casi. Nelle ultime 24 ore infatti in quella regione i nuovi positivi al coronavirus sono 128. 26 nuovi casi si registrano in Piemonte e 23 casi in Emilia Romagna. Un solo caso si registra in Friuli e invece zero casi Nelle Marche, in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Basilicata e Molise.

