Arrivano notizie contrastanti con l’ultimo aggiornamento della protezione civile a proposito dell’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i morti rispetto a quanto registrato ieri. Questi infatti sono stati 260. Si tratta del numero più basso da oltre un mese. Viceversa tornano a crescere i positivi. Questi infatti sono aumentati di 256 casi dopo che per diversi giorni erano diminuiti. In totale dunque dall’inizio dell’epidemia i casi totali sono 197.675 con 26.644 morti e 64.928 guariti. In totale sono attualmente positivi 106.103 persone. Di queste 21.372 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.009 si trovano in terapia intensiva e 82.722 sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore diminuisce il numero dei guariti di Coronavirus è stato di 1.808. Quindi un numero più basso dei giorni scorsi. Per fortuna però continuano a diminuire i pazienti ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Questi ultimi sono infatti scesi di 93 unità. In Lombardia i casi totali sono 72.889, i deceduti 13.325 e i guariti 24.398. Attualmente sono positivi 35.166 persone. di queste 8.481 sono ricoverate in ospedale con sintomi, 706 in terapia intensiva e 25.979 in isolamento domiciliare.

