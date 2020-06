Coronavirus: il Senato approva il decreto legge sui test sierologici

Il decreto legge in merito alle “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistici sul SARS-COV-2” ha superato l’esame di Palazzo Madama con 135 voti favorevoli, 101 contrari e un solo astenuto. Contraria si è dimostrata, invece, l’opposizione per via di alcuni elementi poco chiari riguardati la privacy e la raccolta dei dati del campione di persone chiamate a sottoporsi ai test sierologici.

Cosa prevede il decreto sui test sierologici

Secondo quanto si legge nel testo, il Dl prevede lo svolgimento di un’indagine di sieroprevalenza, epidemiologica e statistica, condotta dal Ministero della Salute e dall’Istat. La ricerca si fonda sull’esecuzione di analisi sierologiche, atte a rilevare la presenza di anticorpi specifici negli individui testati. Si avvale, inoltre, dell’acquisizione di un quadro dati riguardante lo stato immunitario della popolazione. L’obiettivo è anche comprendere meglio il tasso di diffusione del virus e di letalità, così da da poter adeguare in modo ottimale le decisioni strategiche nel settore sanitario e le misure di profilassi e il conseguente contenimento dei contagi.

Il Ministero istituirà, dunque, una piattaforma tecnologica per procedere con l’indagine, mentre l’Istat, coadiuvata dal Comitato tecnico-scientifico, procederà a selezionare i campioni di individui che saranno contattati, direttamente dalla Croce Rossa italiana, per sottoporsi alle analisi. I test, effettuati presso gli appositi punti di prelievo, verranno analizzati e refertati nei laboratori delle rispettive Regioni e i risultati saranno comunicati al diretto interessato, al Ministero della Salute tramite la piattaforma e all’Istat.

La raccolta dei dati personali

Il decreto, che disciplina l’indagine sierologica, autorizza il trattamento dei dati personali, rilevati nell’ambito del test di sieroprevalenza, per fini statistici e studi scientifici. Attraverso la piattaforma istituita dal Ministero l’Istat trasmetterà, in modalità sicura, i dati anagrafici e il codice fiscale degli individui testati.

I campioni raccolti saranno, infine, conservati per un periodo non superiore ai cinque anni e i dati personali, che potranno essere utilizzati sia dall’Iss che dall’Inail, saranno automaticamente cancellati dopo quarant’anni dalla loro raccolta.

