Arrivano buone notizie con l’ultimo aggiornamento della protezione civile sull’epidemia di coronavirus in Italia. Oggi 25 aprile il numero dei positivi al COVID-19 è sceso di 680 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.357. I guariti nelle ultime 24 ore sono aumentati di 2.622 unità. Infine i morti oggi sono 415 un numero inferiore al totale di ieri. In totale il numero dei positivi a COVId-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia è di 195.351. I morti sono 26.384 e i guariti 63.120. Sono attualmente positivi in Italia 105.847 persone. Di queste 21.533 sono attualmente ricoverate in ospedale con sintomi, 2.102 sono ricoverate in terapia intensiva e 82.212 sono in isolamento domiciliare.

Il numero dei positivi al coronavirus in Italia è sceso di 680 unità nelle ultime 24 ore

Segnaliamo che rispetto a ieri è diminuito il numero dei ricoverati in ospedale con sintomi. I pazienti in strutture ospedaliere in generale oggi sono 21.533 (ieri erano 22.068), di cui 2.102 in terapia intensiva (ieri erano 2.173). In Lombardia i nuovi casi sono 713, il totale è di 71.969. I decessi sono 13.269 e i guariti 24.227. Attualmente sono positivi al coronavirus in Lombardia 34.473 persone di cui 8.489 ricoverati con sintomi, 724 in terapia intensiva e 25.260 in isolamento domiciliare. A domani con il prossimo aggiornamento della protezione civile.

