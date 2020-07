Coronavirus: diminuiscono i contagi in Italia nelle ultime 24 ore

Arrivano buone notizie dall’Italia per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile pubblicato da pochi minuti cala il numero dei nuovi positivi nel nostro paese rispetto ai giorni precedenti. Questi infatti sono 114 nelle ultime 24 ore. Aumentano però i decessi rispetto a ieri. I decessi registrati nell’ultima giornata sono 17 contro i 13 di ieri. I guariti sono aumentati di 335 unità nelle ultime 24 ore. In calo i ricoverati negli ospedali che ad oggi risultano essere 777. In seguito a questi dati il numero dei positivi al coronavirus in Italia è attualmente di 12.919.

Cala il numero dei nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore

Di questi 12.082 si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi. 777 sono le persone ricoverate in terapia intensiva a causa del coronavirus. Mentre i pazienti più gravi presenti nelle terapie intensive degli ospedali italiani sono in questo momento 60. Per effetto di questi dati il numero dei casi totali di Covid-19 nel nostro paese è salito a quota 243.344, i guariti sono 195.441 e i decessi 34.984. In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 30 nuovi casi, 19 in Veneto e 18 nel Lazio. Sono queste le 3 regioni che registrano più nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati della protezione civile.

