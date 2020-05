Coronavirus: diminuiscono i morti in Italia +153 nelle ultime 24 ore

Nuovo aggiornamento da parte della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 153. Si tratta del numero più basso da oltre un mese e mezzo. I guariti rispetto a ieri si sono dimezzati essendo 2.605. I nuovi positivi a Covid-19 sono 875. Il numero dei positivi in Italia è sceso di 1.883 unità nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono scesi rispetto a ieri di 392 unità. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti rispetto alle scorse 24 ore di 33 unità.

Nelle ultime 24 ore i decessi sono per coronavirus sono stati 153, il numero più basso da oltre un mese e mezzo

Con l’ultimo aggiornamento della protezione civile per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia, i casi totali nel nostro paese sono arrivati a quota 224.760, i guariti sono invece 122.810. Infine i morti totali sono 31.763. Sono dunque attualmente positivi al coronavirus in Italia 70.187. Di questi 59.012 sono in isolamento domiciliare, 10.400 sono ricoverati in ospedale e 775 in terapia intensiva.

