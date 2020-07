Coronavirus: diminuiscono i nuovi casi ma aumentano gli attualmente positivi

Nuovo bollettino della protezione civile a proposito della situazione legata all’epidemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore diminuiscono i nuovi casi ma aumentano gli attualmente positivi questo a causa del calo dei guariti. I positivi sono aumentati infatti di 170 unità contro le 254 unità di ieri. I decessi sono stati 5 lo stesso numero registrato nella giornata di ieri. I guariti invece sono aumentati di 147 unità. Pertanto gli attualmente positivi rispetto a ieri sono aumentati di 16 unità. In ospedale aumentano di 5 unità i pazienti mentre in terapia intensiva di 1.

In totale i casi fin qui registrati in Italia di coronavirus sono 246.286, i decessi 35.112 e i guariti 198.593. Gli attualmente positivi sono 12.581. Di essi 11.796 si trovano in isolamento domiciliare. Sono invece 740 i pazienti ricoverati in ospedale e invece i casi più gravi rappresentati dai pazienti di terapia intensiva sono arrivati a quota 45. La Lombardia con 34 casi è la regione con più nuovi positivi nelle ultime 24 ore seguita a quota 33 dall’Emilia Romagna e poi la Liguria con 24. Zero casi in Friuli Venezia Giulia, in Valle d’Aosta, Calabria, Sardegna e Umbria.

