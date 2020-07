Coronavirus: diminuiscono i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore

Rispetto a ieri sono diminuiti i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Questo almeno secondo l’ultimo bollettino della protezione civile che parla di 252 nuovi casi contro i 306 di ieri. Tornano a crescere i guariti che sono 352 in più rispetto a ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 5 contro i 10 di ieri. Per effetto di questi dati gli attualmente positivi sono diminuiti di 103 unità rispetto a ieri. Pertanto il numero dei casi totali di Covid-19 registrati fino a questo momento nel nostro paese è salito a quota 245.590. Il totale dei decessi è adesso di 35.097 mentre i guariti sono arrivati a quota 198.192.

Coronavirus: calano i nuovi positivi e aumentano i guariti nelle ultime 24 ore

Attualmente sono positivi al Coronavirus in Italia 12.301 persone. Di queste 11.542 si trovano in isolamento domiciliare, 713 ricoverati in ospedale e 46 in terapia intensiva. La Lombardia non è la regione con più casi nelle ultime 24 ore. Il primato passa all’Emilia Romagna con 63 casi, seconda la Lombardia con 53 e terzo con 30 casi il Veneto. Un caso in Molise, Calabria e Marche. Invece zero casi nelle ultime 24 ore si registrano solo in Basilicata e in Valle d’Aosta.

Ti potrebbe interessare: L’epidemia di polmonite misteriosa in Kazakistan potrebbe essere coronavirus

Ti potrebbe interessare: Abbronzati o rimborsati, arriva l’assicurazione che salva le vacanze dal coronavirus (e dalla pioggia)

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube