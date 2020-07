Coronavirus: dopo 6 mesi sono ancora tante le domande senza risposta

Il 20 dicembre 2019, un uomo di 61 anni di Wuhan in Cina, si è presentato all’ospedale Wuhan Jinyintan con febbre e tosse forte. In precedenza gli era stata diagnosticata una malattia epatica cronica, ma stava esibendo una nuova malattia ai polmoni. La causa era sconosciuta. Durante la settimana successiva, il suo disagio respiratorio peggiorò. Fu sottoposto a ventilazione meccanica il 29 dicembre, ma morì il 9 gennaio 2020. Fu la prima morte registrata nella pandemia di coronavirus COVID-19. Lo stesso giorno, si sparse la notizia di una ” malattia misteriosa ” che aveva infettato dozzine di cittadini a Wuhan, una città di oltre 11 milioni di persone. I pazienti erano malati di sintomi simili alla polmonite: i loro polmoni si riempivano di liquido e le loro temperature salivano vertiginosamente. Il 20 gennaio, il primo caso di coronavirus è stato registrato negli Stati Uniti.

Sei mesi dopo, il coronavirus che causa COVID-19 ha ucciso oltre 600.000 persone e l’Organizzazione mondiale della sanità avverte che la pandemia potrebbe peggiorare. Nei mesi successivi il coronavirus, SARS-CoV-2, è diventato il microbo più studiato sul pianeta – e il ritmo della scienza e della scoperta scientifica è aumentato notevolmente. Il microbo non è più un mistero completo e totale: sappiamo come entra nelle cellule e come fa ammalare le persone, la sua genetica e i metodi che ne impediscono la diffusione. Scienziati e ricercatori con cui ho parlato hanno lodato i progressi, definendolo “stimolante” e “impressionante”.

Ma c’è ancora tanto che non sappiamo. Insieme a un livello crescente di “stanchezza da pandemia” e alla diffusione incontrollabile di disinformazione, comprendere il coronavirus è difficile quanto scalare l’Everest. Nonostante tutti i progressi fatti, siamo appena entrati zoppicando nel campo base. “Stiamo ancora graffiando la superficie”, afferma Bruce Thompson, un esperto di respirazione presso la Swinburne University in Australia. “Ci sono così tante domande.”

La scienza sta ancora cercando di capire come si diffonde il virus, chi è più efficace nel diffonderlo e perché si comporta in modo diverso nelle diverse popolazioni, per esempio. Ma altre domande sono più complesse, intrecciate alla disuguaglianza sociale, alla politica economica e alla politicizzazione della crisi. Dalle conversazioni con una serie di esperti scientifici e ricercatori, è chiaro che abbiamo ancora una lunga salita davanti a noi.

La COVID-19 Host Genetics Initiative elenca oltre 200 studi registrati, che esaminano vari geni che potrebbero renderci più o meno sensibili ai peggiori effetti di COVID-19. L’iniziativa è un accordo di condivisione dei dati che potrebbe accelerare il processo di ricerca di variazioni genetiche che sono fattori di rischio per la malattia.

Ad esempio, gli scienziati hanno documentato come COVID-19 disturba i vasi sanguigni e causa la coagulazione in alcuni pazienti. A giugno, uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha dettagliato un gruppo di geni che potrebbero rendere i pazienti più suscettibili all’insufficienza respiratoria COVID-19 e ha anche suggerito che il sistema dei gruppi sanguigni ABO potrebbe svolgere un ruolo nella gravità della malattia.

Lo stato nutrizionale potrebbe anche svolgere un ruolo, secondo Richard Head, professore emerito presso la University of South Australia. Esistono prove evidenti che l’ obesità è, almeno in parte, associata a danni più gravi. Ad esempio, un piccolo studio pubblicato ad aprile , che ha esaminato 124 pazienti in un ospedale francese, ha scoperto che quelli con un indice di massa corporea più elevato avevano maggiori probabilità di richiedere una ventilazione meccanica. Un rapporto del Regno Unito molto più ampio ha rilevato che quasi il 75% dei pazienti ricoverati in terapia intensiva aveva un BMI che li avrebbe messi in sovrappeso o obesi.

Sin dai primi giorni della pandemia, l’OMS ha sostenuto che il principale modo di trasmissione del coronavirus si verifica attraverso goccioline respiratorie fatte esplodere in aria da pazienti infetti quando starnutiscono, tossiscono o parlano. Tuttavia, recenti prove scientifiche hanno contestato questa nozione. Un coro in crescita di scienziati ritiene che il virus possa diffondersi attraverso l’aerosol – minuscole particelle molto più piccole delle goccioline che persistono nell’aria per lunghi periodi di tempo.

Un’altra domanda aperta è quando, esattamente , le persone infette possono infettare qualcun altro. E c’è un altro problema più insidioso: COVID-19 potrebbe essere diffuso da persone che non mostrano alcun sintomo, i cosiddetti casi asintomatici.

Questi pazienti potrebbero non sentirsi male e potrebbero non sapere nemmeno di avere la malattia, ma potrebbero comunque diffondere inconsapevolmente COVID-19. Ai primi di giugno, Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’OMS nel team di risposta di COVID-19, ha dichiarato che è “molto raro” che i casi asintomatici diffondano il virus. Ciò ha suscitato un certo scalpore nella comunità scientifica, poiché diversi studi hanno dimostrato che la diffusione asintomatica potrebbe rappresentare tra il 15% e l’80% di tutti i casi. Queste sono solo alcune delle numerose domande sul coronavirus che ancora aspettano di avere una risposta certa.

Ti potrebbe interessare: Coronavirus: Regioni preoccupate, torna l’obbligo delle mascherine anche all’aperto

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube