Coronavirus: dopo oltre 70 giorni alcuni pazienti cinesi sono ancora positivi

I medici cinesi a Wuhan, dove il coronavirus è emerso per la prima volta a dicembre, affermano che un numero crescente di casi in cui le persone guariscono dal virus, ma continuano a essere positivi senza mostrare sintomi, è una delle loro maggiori sfide mentre il paese entra in una nuova fase della sua battaglia di contenimento. Quei pazienti sono risultati tutti negativi per il virus ad un certo punto dopo il recupero, ma poi di nuovo positivi, alcuni fino a 70 giorni dopo. Molti sono stati positivi per 50-60 giorni. La prospettiva che le persone rimangano positive al coronavirus e quindi potenzialmente infettive, è di interesse internazionale, poiché molti paesi cercano di porre fine ai blocchi e riprendere l’attività economica mentre la diffusione del virus rallenta. Attualmente, il periodo di isolamento raccomandato a livello globale dopo l’esposizione è di 14 giorni.

Finora, non ci sono state conferme di pazienti tornati positivi che hanno infettato altri, secondo i funzionari sanitari cinesi. La Cina non ha pubblicato dati precisi su quanti pazienti rientrano in questa categoria. Ma le divulgazioni da parte degli ospedali cinesi a Reuters, così come in altri rapporti dei media, indicano che ci sono diverse dozzine di casi. In Corea del Sud circa 1.000 persone hanno dato risultati positivi per almeno quattro settimane. In Italia, il primo paese europeo devastato dalla pandemia, i funzionari sanitari hanno notato che i pazienti con coronavirus rimangono positivi al virus per circa un mese.

Poiché sono disponibili conoscenze limitate su quanto siano infettivi questi pazienti, i medici di Wuhan li tengono isolati più a lungo. Zhang Dingyu, direttore dell’ospedale di Jinyintan, dove sono stati trattati i casi più gravi di coronavirus, ha affermato che i funzionari sanitari hanno riconosciuto che gli isolamenti possono essere eccessivi, soprattutto se i pazienti si sono dimostrati non infettivi. Ma, per ora, era meglio farlo per proteggere la cittadinanza.

La difficile situazione dei pazienti a lungo termine di Wuhan sottolinea quanto rimane sconosciuto su COVID-19 e perché sembra influenzare diverse persone in numerosi modi, affermano i medici cinesi. Finora le infezioni globali hanno colpito 2,5 milioni con oltre 171.000 morti. Al 21 aprile, il 93% delle 82.788 persone con il virus in Cina si era ripreso ed era stato dimesso, secondo i dati ufficiali. Yuan Yufeng, vicepresidente dell’ospedale Zhongnan di Wuhan, ha riferito a Reuters di essere a conoscenza di un caso in cui il paziente è rimasto positivo per circa 70 giorni.

“Non abbiamo visto nulla di simile durante la SARS”, ha detto, riferendosi allo scoppio della sindrome respiratoria acuta del 2003 che ha infettato 8.098 persone in tutto il mondo, principalmente in Cina. I pazienti in Cina vengono dimessi dopo due test negativi fatti a distanza di almeno 24 ore e se non mostrano più sintomi. Alcuni medici desiderano che questo requisito venga elevato a tre o più test. Wang Guiqiang, direttore del dipartimento di malattie infettive del primo ospedale dell’Università di Pechino, ha dichiarato che la maggior parte di questi pazienti non mostrava sintomi e che pochissimi avevano visto peggiorare le loro condizioni.

“Il nuovo coronavirus è un nuovo tipo di virus”, ha dichiarato Guo Yanhong, funzionario della National Health Commission. “Per questa malattia le incognite sono ancora tante.” Esperti e medici hanno difficoltà a spiegare perché il virus si comporti in modo così diverso in queste persone. Alcuni suggeriscono che i pazienti che hanno ripetuto il test come positivi dopo aver precedentemente eseguito il test negativo sono stati in qualche modo infettati nuovamente dal virus. Ciò minerebbe le speranze che le persone che contraggono COVID-19 producano anticorpi che impedirebbero loro di ammalarsi di nuovo dal virus.

Zhao Yan, un medico di medicina d’urgenza dell’ospedale Zhongnan di Wuhan, ha dichiarato di essere scettico sulla possibilità di reinfezione in base ai casi presso la sua struttura, sebbene non avesse prove concrete. “Sono attentamente monitorati in ospedale e sono consapevoli dei rischi, quindi rimangono in quarantena. Quindi sono sicuro che non sono stati infettati di nuovo”.

Jeong Eun-kyeong, direttore dei Korea Centers for Disease Control and Prevention, ha affermato che il virus si potrebbe essere “riattivato” in 91 pazienti sudcoreani che si sono dimostrati positivi dopo che si pensava che fossero guariti. Altri esperti sudcoreani e cinesi hanno affermato che i resti del virus avrebbero potuto rimanere nei sistemi dei pazienti ma non essere infettivi o pericolosi per l’ospite o altri.

