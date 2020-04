Coronavirus: durante la pandemia aumentano gli avvistamenti UFO in tutto il mondo

La pandemia di coronavirus sta coincidendo con il picco di avvistamenti UFO a livello globale degli ultimi 30 anni. Luci misteriose e oggetti nel cielo notturno sono stati segnalati in numero record dall’inizio dello scoppio dell’epidemia, poiché le persone in stato di blocco hanno più tempo per osservare le stelle. L’ultimo importante picco di avvistamenti avvenne nel 1989 quando una moltitudine di persone riferì di aver visto “triangoli volanti” inspiegabili che all’epoca si diceva essere voli di test di bombardiere stealth top secret.

Nel frattempo, questo ultimo gruppo di rapporti sugli UFO è stato anche parzialmente attribuito alla nuova tecnologia di Tesla. Si dice che il sistema internet a banda larga del progetto satellitare Starlink del multimiliardario Elon Musk stia creando fasci di luce simili a treni attraverso il cielo notturno, facendo gridare all’UFO all’osservatore casuale.

Secondo un rapporto di Telegraph si sono registrati ben 87 avvistamenti UFO a marzo in Belgio e 188 nei primi tre mesi dell’anno. Numerosi testimoni nelle Fiandre hanno riportato di aver visto strisce di luci mobili che volavano da ovest a est. Frederick Delaere, del belga UFO Reporting Center, ha affermato che il blocco del coronavirus in Belgio è probabilmente la causa di ciò.

“Sospettiamo che il tempo limpido degli ultimi giorni e le misure Covid-19 abbiano causato questo forte aumento”, ha detto. Esiste anche un flusso costante di segnalazioni provenienti da altre parti, tra cui Regno Unito e Stati Uniti. Tuttavia è probabile che la verità sulle cifre esatte richieda del tempo per emergere. Una flotta di luci è stata avvistata sopra Detroit in un altro misterioso avvistamento UFO avvenuto la scorsa settimana negli Stati Uniti un qualcosa di simile a quanto avvenuto in Belgio.

Luci insolite nel Michigan, negli Stati Uniti, hanno scatenato una frenesia cospirativa quando un simile avvistamento di luci misteriose è stato visto librarsi nel cielo notturno attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico poco più di una settimana fa. Le luci a forma di sigaro nel cielo sono un altro fenomeno comunemente citato. La scorsa settimana uno di questi UFO è stato catturato da un astronomo dilettante che ha affermato di aver visto un oggetto blu sfrecciare in aria nel Nebraska.

