Coronavirus e animali: l’ENPA risponde alle domande

Con l’ultimo decreto “io resto a casa” sono state applicate delle norme molto restrittive a tutti gli italiani, a prescindere dalla regione in cui si vive, per evitare di contrarre il Coronavirus. Non si può uscire di casa se non per motivi importanti, come il lavoro, fare la spesa e andare in farmacia. E’ vietato addirittura fare sport da soli ed uscire di casa per una breve passeggiata. Insomma, tutte le uscite ritenute inutili sono state severamente vietate. Tra di esse c’è un’eccezione: è possibile portare il proprio cane a fare i suoi bisogni appena fuori casa. Questo è diventato motivo di molti video sensazionali in cui dei vicini si scambiano il cane per fare due passi fuori, oppure chi si traveste da cane per scendere giù di casa o addirittura chi prende un cane giocattolo e lo lega ad un guinzaglio. Insomma, noi italiani sappiamo vedere del comico anche in situazioni tragiche e questo ci fa in un certo senso onore, ma scherzi a parte, ci sono molte domande su questo argomento a cui l’ENPA ha risposto con un vademecum.

Emergenza Coronavirus, l’ENPA risponde a tutte le domande degli italiani

Il nostro amico a quattro zampe è ormai parte della nostra famiglia e come noi ha delle necessità che dobbiamo soddisfare.

Che sia fare i propri bisogni giù casa o fare una passeggiata semplicemente, anche il cane ha diritto ad un certo trattamento.

Con l’ultimo decreto di Giuseppe Conte molti si sono chiesti cosa fare col proprio cane, se è giusto portarlo a fare una passeggiata come sempre, se è possibile recarsi dal veterinario e se è possibile scenderlo di casa per fargli fare i suoi bisogni.

Su questi e tanti altri quesiti si sono aperte molte discussioni che hanno gettato gli italiani in una tale confunsione che ancora oggi non si sa che fare.

L’ENPA, quindi, pochi giorni fa ha raccolto le domande principali di chi ha degli animali e ne ha realizzato un vademecum riportandovi tutte le risposte.

Eccolo di seguito:

http://www.enpa.it/upload/content/2020313142338794.pdf

