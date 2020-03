Il Coronavirus non solo ha bloccato viaggi, alberghi, hotel, musei e tutto il settore del turismo, ma sembra quasi che la stessa fine possa fare il settore dedicato al benessere: spa, terme e non solo. Tra una giornata di lavoro e di impegni, di solito, erano molti gli italiani che approfittavano anche di una sola giornata libera per rinchiudersi in questi centri e rilassarsi un po’, ma con l’avvento del Coronavirus si ha paura anche solo al pensiero di recarsi presso questi luoghi e di poter contrarre il virus. E’ davvero giusto comportarsi in questo modo? Non si sta, forse, esagerando e rinunciando un po’ troppo?

Si può contrarre il Coronavirus presso spa e terme?

Iniziamo con una buona notizia: le temperature alte sono capaci di distruggere il virus, e questo vale, quindi, rispettivamente per il bagno turco e la sauna.

Di fatto, il problema, in realtà, non sarebbe tanto quello di rischiare di contrarre il Coronavirus in tali stanze, ma piuttosto al di fuori di esse, e cioè negli spogliatoi dove la temperatura non è così calda.

Maggiore attenzione, quindi, agli spogliatoi in cui sarebbe opportuno appliccare le regole basilari di igiene: lavare spesso le mani o usare igienizzanti, stare distanti da un’altra persona per 1 metro e mezzo, massimo due, coprirsi quando si starnutisce o si tossisce , attenzione alla saliva ecc.

Bisogna fare anche attenzione agli indumenti usati da altre persone presenti nel nostro stesso spogliatoio. E’ vero che il virus non vi sopravvive al di là di 12 ore, ma trattandosi di luoghi poco caldi, il Coronavirus è capace di sopravvivere dai 4°C in giù, ma anche grazie all’esposizione al sole, ai raggi ultravioletti e saliva o muco che fungono da potezione.

Addirittura, recenti studi hanno dimostrato che il Coronavirus sarebbe capace di resistere sugli indumenti anche per la durata di ben 9 giorni.

Detto questo, è oppurtuno evitare che i capi sudati di diverse persone siano troppo vicini: l’ideale sarebbe poggiare i propri indumenti in zone più appartate degli spogliatoi.

