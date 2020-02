Coronavirus: è davvero utile usare le mascherine? Sentiamo gli esperti cosa dicono

Il Coronavirus ormai lo si può ritenere ufficialmente arrivato in Italia, è iniziata così la psicosi da mascherina che può rappresentare un modo per ripararsi dai vari contagi. Ma gli esperti cosa dicono sull’uso della mascherina quotidianamente?

Usare la mascherina per difendersi dal Coronavirus è utile in Italia?

E’ stato chiesto ad un virologo dell’Università degli Studi di Milano se può essere utile indossare la mascherina per difendersi dal Coronavirus qui in Italia. Iniziamo a dire che il Ministero della Salute per proteggere se stessi e gli altri, nelle zone a rischio e per ora non in tutto il territorio nazionale, la raccomanda, come invita a fare attenzione a tante altre cose come:

lavarsi le mani bene e spesso

starnutire all’altezza dei gomiti

evitare il cibo crudo e poco cotto

evitare bevande non imbottigliate

Il virologo continua dicendo che per ora non c’è necessità di usare le mascherine, non bisogna esagerare a metterci tutti le mascherine, addirittura continua il dottore che il fenomeno non è ancora devastante e per cui per adesso le mascherine non sono una necessità.

Il professore poi continua dicendo che per chi si fa prendere dalla psicosi e volesse indossare a tutti i costi le mascherine, quelle più giuste da utilizzare sono quelle chiamate FFP 2 e FFP 3, anche per quelli non esposti professionalmente. La mascherina che deve essere usata deve essere conforme alla norma EN 149 con marcatura CE. Attenzione a non acquistarle nei tanti centri commerciali, il più delle volte sono mascherine non classificabili e di contro non efficaci per proteggersi.

Le mascherine classificate FFP 2 e FFP 3, posseggono un’efficacia filtrante che va dal 92% al 98%, posseggono un filtro che coprono naso, mento e bocca; ripetiamo non sono ancora da prendere in considerazione, e in particolare questo tipo deve essere usata solo per chi è veramente esposto professionalmente al virus.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube