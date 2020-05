È boom di biglietti venduti, con la fase 2 da Coronavirus, addirittura Trenitalia ha dovuto aggiungere quattro frecce nelle tratte da Torino, Milano e Napoli, a rimettersi in viaggio sono tre milioni di passeggeri.

Coronavirus e fase 2, nuovo esodo da Nord a Sud

E’ vero che questa fase 2 da Coronavirus vedrà la grande maggioranza di persone che dal Nord andranno al Sud, ma è vero anche che molti operai del Sud torneranno a lavorare nelle fabbriche del Nord. A tutti i lavoratori c’è da aggiungere chi torna nella città di residenza o domicilio oppure universitari fuorisede.

La cosa da tenere in considerazione, durante l’emergenza Coronavirus, è che i treni risultano ancora più al completo, in quanto per rispettare le distanze, hanno la capienza dimezzata. Su un po’ tutto questo caos, pesa anche la decisione di Italo di ridurre le corse che ritorneranno a regime solo il 17 maggio.

La stessa cosa l’ha decisa la compagnia di bus, Flixbus, ripresa totale il 17 maggio. Trenitalia ha dato disposizioni rigide delle modalità obbligatorie per salire sui treni, oltre all’uso delle mascherine che dovranno essere obbligatorie, si raccomanda di usare guanti monouso, importante la distanza di sicurezza.

Sui treni obbligo dei dispenser per igienizzare le mani, e contagi da Coronavirus, e cosa importante l’introduzione del biglietto elettronico nominativo sia per gli intercity che per le Frecce, la prenotazione diventa obbligatoria. Questa opzione da la possibilità di essere avvisati se per caso si stia condividendo il viaggio con un passeggero interessato al virus.

Purtroppo il timore un po’ di tutti che questa ondata di movimenti sia dal Nord al Sud che viceversa, possa portare ad un aumento di nuovi contagi. Si sta verificando quello che è successo già tempo fa quando durante la notte, dopo appreso il comunicato delle decisioni del premier, ci fu un esodo notturno dal nord al sud, ma fortunatamente non si è generò un fenomeno molto grave.

Alcune Regioni, in questo caso Puglia e Campania, hanno messo in atto delle regole per evitare il fenomeno contagi da Coronavirus; c’è un’ordinanza che impone l’isolamento in quarantena per 14 giorni per tutti quelli che fanno rientro. In Sicilia è stato deciso di chiudere la Regione a tutti per il mese di maggio e riaprirla a giugno anche per i turisti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube