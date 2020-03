Coronavirus e gravidanza, parla l’Istituto superiore di sanità

Il ciclone Coronavirus nei giorni scorsi è riusciuto ad infettare anche una donna incinta, la quale, dopo aver partorito, ha messo al mondo una nuova vita sana al 100%, senza la minima presenza del virus nel suo piccolo corpicino. Le donne in gravidanza già di per sé sono dei soggetti molto delicati e facilmente vittime di infezioni respiratorie virali, come una banale influenza, che possono riversarsi anche sul feto. Per evitare una situazione del genere, l’Istituto superiore di sanità ritiene necessario che le donne in dolce attesa facciano il vaccino antinfluenzale all’inizio dell’autunno. Nello specifico, per quanto riguarda il Coronavirus, non ancora esistono delle informazioni e delle regole da rispettare, appositamente per tale virus. Pertanto, si raccomanda alle future neo mamme di seguire le basilari norme di igiene sanitaria.

Gravidanza e rischio Coronavirus, cosa fare?

Almeno ad oggi, è emerso che il feto nella pancia non possa rischiare di contrarre il virus nonostante la madre risulti esserne malata, e quindi non è necessario effettuare un parto di tipo cesareo.

Qualora, poi, ci fossero dei casi sospetti anche di feti infettati dal Coronavirus, gli ospedali che li ospitano devono necessariamente separare la madre dal feto, oltre che dagli altri pazienti presenti.

Inoltre, da recenti studi è emerso che nel latte materno non c’è alcuna presenza del Coronavirus nelle donne affette dallo stesso e che quindi è possibile allattare tranquillamente.

Per essere sicuri al 100% ed evitare di infettare il piccolo o la piccola, durante la poppota bisogna seguire le norme base di igiene ed indossare la mascherina.

Stessa cosa vale per tutti coloro che lavorano in ospedali, costretti ad entrare in contatto con donne in gravidanza o bambini appena nati, a prescindere dalla presenza di Coronavirus.

