Ormai sul Coronavirus si racconta e si dice di tutto, ci sono alcuni studi in atto che mettono in correlazione la cattiva qualità dell’aria al tasso della mortalità del virus.

Coronavirus e inquinamento: sono collegati?

Ci sono molti studi che mettono in collegamento la mortalità da Coronavirus con l’inquinamento dell’aria, ma bisogna ancora fare chiarezza sulla cosa.

La sperimentazione arriva dall’Inghilterra e la spiega Marco Travaglio. Sono stati raccolti i risultato di 120 stazioni di monitoraggio proprio per rilevare il tasso d’inquinamento nelle zone dove ci sono state le morti da Coronavirus.

In effetti i dati hanno dato ragione a questa teoria, si è arrivati alla deduzione che dove c’è più inquinamento c’è stato un numero più alto di infezioni e mortalità correlati al virus.

Adesso non si deve fare altro che verificare se questi dati sono reali e rintracciare cause e prove. Il ricercatore comunque conferma che le condizioni di salute di un soggetto in zone con scarsa qualità dell’aria somigliano molto a quelle che vanno a provocare la vulnerabilità al Coronavirus.

Questo tipo di studi non si sono fermati alla sola Inghilterra, sono stati effettuati anche in Germania, ed è stato scoperto anche qui, che un’esposizione prolungata di inquinamento, può essere un fattore determinante per provocare un aumento della mortalità.

In Danimarca è successo più o meno la stessa cosa, si è potuto verificare che gli abitanti che vivono nelle zone più inquinanti, hanno rilevato un numero di cellule antinfiammatorie più elevato e di conseguenza più vulnerabili al virus.

Per adesso non si vuole allarmare nessuno, ci sono degli indizi ma certezze non ancora, la definitiva relazione causa-effetto non c’è ancora. Per avere dei dati precisi bisogna calcolare tante altre cose, tra cui la densità delle persone, il livello di traffico.

Secondo Jonathan Grigg non c’è certezza e non c’è ancora una risposta definitiva, ci vogliono dati più precisi, non bisogna arrivare a conclusioni affrettate. La cosa di fondamentale importanza, è questo non deve essere fatto solo in questo periodo che c’è l’interessamento da Coronavirus, l’aria si dovrebbe mantenere sempre pulita, solo così potremmo proteggere la nostra salute.

