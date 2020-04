Coronavirus e la Fase 2: il dilemma delle spiagge libere.

La fase 2 è ancora lontana, il Presidente del Consiglio, è notizia di ieri sera, ha confermato le restrizioni del decreto che rimane come data del 3 maggio. La notizia che preoccupa è il problema delle spiagge libere, si parla di chiuderle e questo significherebbe per molte famiglie non poter andare a mare.

Coronavirus, la fase 2 e la chiusura delle spiagge libere

La fase 2 è rimandata, ma si pensa già per il futuro; il dilemma è quello delle spiagge libere e come fare quando si ripartirà. Si vuole chiudere le spiagge libere e questo purtroppo andrà a penalizzare tutte le famiglie che non potranno permettersi un accesso ad un lido privato per non dire ad una barca.

Le spiagge libere sono un posto di contagio molto rischioso per il virus, è impossibile fare rispettare le distanze di sicurezza come invece è possibile farlo e gestirlo nei lidi privati.

Le soluzioni bisogna trovarle e ci sono, possono essere due: si potrebbe farle gestire da impiegati comunali che si metterebbero al servizio delle famiglie meno agiate indirizzando le famiglie a rispettare tutte le norme che garantirebbe la sicurezza per evitare il contagio, che possono essere le distanze di sicurezza sia nello stare sotto l’ombrellone ma anche quando si va in acqua a farsi il bagno.

Ci sono anche tanti disoccupati o quelli che prendono il reddito di cittadinanza, che potrebbero dedicarsi a queste mansioni, ci sono i tempi giusti per organizzarsi e per poter permettere alle famiglie con poche possibilità economiche, di andare a mare e portarci i figli, in particolare i bambini, a beneficiare di sole e di mare.

Un’altra possibilità sarebbe quella di poter studiare possibili promozioni dedicate alle famiglie con delle tariffe solidali e sostenibili perché la spiaggia e il mare devono essere per tutti un modo per passare qualche giorno di vacanza.

