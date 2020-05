Tutti in attesa che il coronavirus finisca e ci faccia ritornare alla vita di sempre, specialmente con l’ingresso delle temperature più alte. Molti i virologi che ci hanno dato speranza che il Coronavirus dovrebbe in estate rallentare la presa, anche se più volte è stato scritto che la seconda ondata arriverà in autunno.

Coronavirus: l’estate alle porte, ma bisogna fare attenzione

A creare confusione sul rallentamento dell’azione di contagio del Covid-19 in estate con le temperature calde, è un recente studio pubblicato sul Canadian medical association journal, nel quale si evince che latitudine e temperature non hanno nessuna influenza sulla diffusione del coronavirus.

Lo studio mette in risalto che bisogna fare ancora molta attenzione e che i nostri sacrifici e le restrizioni approvate dal Governo non sono state vane, perché hanno permesso di ridurre fortemente i contagi.

Lo studio fornisce prove documentate che gli interventi sanitari operati nel paese hanno ridotto fortemente la crescita della pandemia da coronavirus.

Lo studioso Dionne Gesink, afferma che la ricerca si è basata su 144 are in Australia, Canada e Stati Uniti, e ha abbracciato anche vari paesi in tutto il mondo, in un totale complessivo di 375.600 casi di contagio confermati da Covid-19.

Sono stati esclusi dalla ricerca: Italia, Corea del Sud e Cina, perché il coronavirus già era in discesa.

Per effettuare la stima i ricercatori hanno confrontato i casi alla data del 27 marco con quelli risultati al 20 marzo e inoltre, hanno rilevato la latitudine, l’umidità, la temperatura, e le misure restrittive adoperate: chiusure delle scuole, divieto di assembramenti, chiusura attività e distanza sociale di un metro.

Il risultato dell’indagine ha rilevato nessuna associazione tra temperatura, latitudine e crescita dei contagi da coronavirus, una debole e poco rilevante associazione tra umidità e riduzione dei contagi.

Da questo studio si evince che il clima più caldo non ha nessun effetto sulla progressione dei contagi da Covid-19. Anche gli autori sono rimasti sorpresi, perché un precedente studio dimostrava dati diversi, ma quando hanno deciso di analizzare dettagliatamente con più rigore, hanno ottenuto un risultato totalmente contrario.

