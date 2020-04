Coronavirus e malati di cancro, in un’intervista alla prof. Dea Anna Gatta di Alcase Italia, ci spiegò l’importanza di tutele e linee guide specifiche per: “i malati oncologici del cancro al polmone, sono quelli più a rischio. Il contagio da coronavirus (COVID-19) che colpisce i polmoni, lì porterebbe a morte certa. La tempestività in questi casi è importante, i malati oncologici del cancro al polmone non hanno tempo e non possono attendere”.

Il Ministro della Salute ha emanato in breve tempo le linee guida a tutela dei malati oncologici. Purtroppo, ci è arrivata una lettera che lamenta il mancato utilizzo delle linee guida, ve la proponiamo.

Voglio ricordare la nostra iniziativa: in collaborazione con ALCASE Italia, abbiamo deciso di dare voce ai malati oncologici, far trapelare i loro pensieri, le loro emozioni. Pubblicheremo tutte le lettere che ci invierete: non abbiate timore di parlare, esporre situazioni di tensione… Ogni vostro pensiero, per noi è importante.

Raccomandazioni ministeriali ignorate, lettera aperta

Sono un malato oncologico in cura presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Ad oggi, 4 Aprile 2020, non sono state ancora messe in atto le linee guida fissate dal ministero all’inizio di marzo per noi malati oncologici, esortazioni che contenevano raccomandazioni alle Autorità Sanitarie Locali e quindi alle varie strutture ospedaliere di:

– identificare e istituire percorsi e spazi (es. sale di attesa) dedicati ai pazienti;

– per tutto il personale sanitario indossare gli appositi dispositivi di protezione individuale (DPI) (es. mascherine chirurgiche);

– individuare specifiche strategie per garantire il percorso diagnostico-terapeutico già avviato.

Si sa che le raccomandazioni sono generiche e spetta alle singole strutture metterle in pratica con efficacia e attenzione, però sostanzialmente non è cambiato nulla da prima: le raccomandazioni ministeriali sono state ignorate.

La differenza è che ora ci troviamo fragili e immunodepressi per le cure, immersi in una emergenza sanitaria molto rischiosa: un cancro al polmone ha colpito il polmone in modo devastante. Quale organo predilige il covid 19? Il polmone.

Nessuno pensa minimamente a distribuire mascherine a noi poveri pazienti, nessuno ha organizzato percorsi alternativi, nessuno ci accoglie in zone riservate e protette. Certamente la terapia viene continuata, certamente a noi è assicurato il principio di intensità di dose, in modo che non venga negativamente influenzata la prognosi della patologia in trattamento, ma… personalmente mi aspettavo, e come me molti altri, che ai pazienti affetti da tumori a localizzazione polmonare fossero riservate attenzioni speciali, invece… l’unica cosa di cui siamo certi è che, se il virus puntasse su di noi il suo perfido occhio, avremmo zero possibilità di uscirne indenni.

Mi sento tutelato? No, mi sento lasciato solo a dover autoproteggermi come posso, in balia della fortuna e del caso, il che dipende dalle centinaia di persone che incrocio all’ospedale. Saranno sane o infette, asintomatici ma veicoli d’infezione o anche lievemente sintomatici tanto da non fermarli a casa? Ciononostante prego che le cose vadano bene, oltre ovviamente a sperare che le cure, in cui ripongo fiducia per la mia vita futura, funzionino.

Però… a che serve pubblicare raccomandazioni, quando nessuno le segue?

XPX

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube