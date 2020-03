Coronavirus e paura: mi sarei aspettata più rispetto, noi malati di cancro viviamo nel terrore

Il Coronavirus spaventa eppure molti continuano a non rispettare le regole ponendo l’intera popolazione a grande rischio di contagio. Questa emergenza colpisce in modo particolare le persone con patologie e gli anziani, ma va ricordato che nessuno è immune. Mi è arrivata una bellissima lettera di chi vive con occhi diversi, con consapevolezza, paura perchè già provato da un cancro al polmone.

Coronavirus: la nostra iniziativa “nessuno e solo” siamo tutti vicini anche se lontani

Stiamo vivendo un momento difficile e le ristrettezze e l’isolamento a cui siamo sottoposti, non devono spaventarci. Per abbattere questa solitudine e dimostrare che nessuno è solo, ho deciso in collaborazione con ALCASE Italia, di dare voce ai malati oncologici, far trapelare i loro pensieri, le loro emozioni. Pubblicheremo tutte le lettere che ci invierete: non abbiate timore di parlare, esporre situazioni di tensione… Ogni vostro pensiero, voi lo sapete, per noi è importante.

La lettera di Filomena

Buon pomeriggio, la mia riflessione su questo tragico momento di lutto e di dolore per il mondo intero

Mi fa pensare che adesso come non mai in tutti, c’è una sola cosa chiamata Paura

Prima del virus noi malati oncologici ci sentivamo incompresi, nessun riusciva a comprendere quella sensazione di paura che vive in ognuno di noi, oggi ci sono tutti… pronto soccorso psicologico per il coronavirus

Sentir dire un’infinita di volte:

– Proteggere i vostri cari

– Proteggete le persone fragili

Noi con il cancro al polmone viviamo con terrore. La cosa pazzesca che una parte del popolo italiano non ha capito ancora.

L’ SMS “Resta a casa“, mi dispiace davvero dirlo, ma una parte del popolo italiano mi ha delusa.

Mi sarei aspettata più rispetto per noi che siamo una categoria a rischio, noi malati di cancro, persone anziane così definite.

Oggi con orgoglio dovevamo dire: Grazie a tutti gli italiani che hanno rispettato le regole, hanno protetto noi fascia debole.

Invece ancora oggi, nonostante tanti morti, c’è ancora gente a fare sport, passeggiare mano nella mano e altro ancora ancora.

Per fortuna non tutti gli italiani stanno facendo così

Con affetto

