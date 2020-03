Coronavirus e perdita dell’olfatto, colpisce il cervello, lo studio

Tra i diversi sintomi del Covid-19 è stata rilevata la perdita dell’olfatto. All’inizio questa malattia è stata ignorata, ma poi si è rilevata in diversi paesi in cui il contagio da Coronavirus è di grande entità. Secondo gli studiosi potrebbe essere che il virus abbia la capacità, nelle persone risultate positive al Coronavirus, di arrivare al sistema nervoso centrale infettandolo.

Il Coronavirus potrebbe colpire il sistema nervoso centrale: gli studi

L’ipotesi che il virus Covid-19 colpisca il cervello, in particolare la zona del cervello incaricata alle funzioni olfattive, è stata pubblicata in due articoli scientifici: il primo pubblicato su “Journal of Clinical Virology” e il secondo su “Chemical Neuroscience” . Entrambi gli studi hanno analizzato i diversi dati spiegato come il virus è capace di infettare il sistema nervoso centrale.

Gli studiosi guidati da Yan-Chao Li dell’Università di Jiin in Cina, hanno condotto la ricerca analizzando campioni prelevati su vittime di Sars-CoV-1 negli anni 2000, come definisce la scienza, cugino al Covid-19. Secondo gli scienziati questi campioni “hanno mostrato la presenza di particelle del virus nel cervello, trovate quasi esclusivamente nei neuroni“.

Altre ricerche effettuate su topi modificati e transgenici, hanno rilevato che il Sars-CoV-1 o il Mers-CoV (epidemia del 2012 nel Medio Oriente), “ possono penetrare nel cervello, probabilmente attraverso i nervi olfattivi, e propagarsi rapidamente ad alcune zone specifiche del cervello, in particolare talamo e corteccia cerebrale”.

La biologa Christine Prat, del consorzio europeo Virus Archive Global, ha dichiarato che l’articolo degli scienziati cinesi è molto interessante in quanto si basa su test clinici usando una sintesi su quello che sappiamo del Coronavirus.

Inoltre, continua affermando che il cammino è ancora lungo, resta ancora da capire l’impatto del virus sul sistema nervoso centrale, un’ aria molto particolare, infatti, “il sistema immunitario non può ‘lavorare’ lì come nel resto dell’organismo perché deve combattere contro l’infezione evitando di distruggere le cellule neuronali, che non si rinnovano da sole o lo fanno molto poco“

