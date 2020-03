Coronavirus e rapporti intimi: i consigli dell’esperto

Ci sono delle brutte notizie per fidanzati, non conviventi e single, per evitare il contagio è necessaria l’astinenza, ce lo consiglia l’esperto, solo in rare occasioni il rapporto può essere sicuro, vediamo quale.

Coronavirus e rapporti intimi: ascoltiamo i consigli dell’esperto

Purtroppo l’emergenza dal Coronavirus ha completamente cambiato la vita alla maggior parte di italiani, bisogna restare chiusi in casa almeno fino al 3 aprile, ci si può muovere solo per casi limiti, andare a lavoro, a fare la spesa, per necessità di salute.

Tutti si chiedono cosa si può fare in casa in tutti questi giorni, c’è chi lavora, chi pulisce, chi riscopre la famiglia, e poi c’è chi si chiede se si possono avere rapporti intimi con il partner. Nel decreto il Governo non ne parla, ma l’Istituto Superiore di Sanità pubblica da dei consigli per evitare il contagio, una delle cose da fare e aprire regolarmente le finestre per consentire il ricambio d’aria.

L’unica persona che si espressa in materia, è Massimo Andreoni, il direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive, il quale spiega che notizie precise non si sanno rispetto alla trasmissione del Covid-19 con i rapporti di una coppia. Non dovrebbe essere trasmissibile, addirittura se un soggetto è contagiato e ha un rapporto con chi non è contagiato, non ci dovrebbe essere pericolo di trasmissione nel rapporto, in quanto la trasmissione del Covid-19 dovrebbe avvenire solo per aeree superiori. In poche parole, il Covid-19 non verrebbe trasmesso tramite rapporti, ma si può rimanere contagiati per il contatto del viso, di naso e di bocca che capiterebbe al 99% durante un rapporto.

Il consiglio che viene dato è quello di non avere rapporti con i fidanzati che abitano in due abitazioni diverse, potrebbero avere contatto con altre persone, ed evitare assolutamente i rapporti occasionali. Sconsigliati anche i rapporti tra marito e moglie quando uno dei due va a lavoro e frequenta altre persone.

Gli unici rapporti consentiti e sicuri, sono quelli tra una coppia che rimane a stretto contatto per tutto il tempo della quarantena forzata, marito e moglie, condividendo lo stesso letto, lo stesso bagno e gli stessi ambienti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube