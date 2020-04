Coronavirus e riapertura delle scuole: i bambini guidano la pandemia?

Con la pandemia da coronovirus le scuole di tutto il mondo sono state chiuse. I bambini stanno perdendo il diritto all’istruzione. Si cerca di rimediare con l’istruzione a distanza ma le complicazioni sono tante e non tutti i bambini possono seguire perché non hanno i mezzi per farlo. Un team di esperti allo studio per rispondere alla domanda più difficile prima di procedere alla riapertura delle scuole dopo che la situazione si sarà stabilizzata. La domanda cruciale a cui gli esperti devono rispondere: i bambini stanno guidando la nuova pandemia di coronavirus?

Coronavirus: gli scienziati tengono d’occhio i bambini

Da quando sono scoppiate le notizie sulla malattia in Cina, gli scienziati hanno tenuto d’occhio i bambini, cercando di capire il loro ruolo nella diffusione della malattia. Già in precedenza erano osservati, sulla pandemia del 2009 di H1N1. Vari studi hanno dimostrato che i bambini generano più virus nel tratto respiratorio e hanno meno probabilità di praticare una buona igiene, questi fattori importanti, fanno si che i bambini sono i maggiori responsabili della diffusione dell’influenza.

Gli studi sui bambini e la trasmissione del coronavirus

Per quanto riguarda il nuovo coronavirus (COVID-19), non sappiamo ancora molto. “Sebbene tutte le fasce di età possano essere infettate da questo virus e sviluppare una malattia grave, in questo momento sembra che i bambini sviluppino più spesso la malattia lieve”, ha dichiarato a MEA WorldWide (MEAWW) la dott.ssa Alyson A Kelvin della Dalhousie University.

Secondo il dott. Kelvin, gli studi hanno evidenziato un aumento di bambini che sviluppano la malattia senza mostrare alcun sintomo. Ad esempio, uno studio che ha valutato 36 bambini infetti da COVID-19 nello Zhejiang, in Cina, ha mostrato che 10 non presentavano sintomi.

Un altro studio che ha valutato 171 bambini infetti da COVID-19 e trattati presso l’ospedale pediatrico di Wuhan, ha scoperto che 27 pazienti (15,8%) non avevano alcun sintomo di infezione in quel momento. Tuttavia, non è chiaro se i bambini abbiano sviluppato i sintomi in seguito. Quindi gli scienziati sospettano che questi bambini possano avere un ruolo maggiore nel guidare la pandemia.

Ma uno studio, che non è stato ancora sottoposto a revisione paritaria, ha scoperto che i bambini hanno meno probabilità di contribuire alla trasmissione. In esso, spiegano che i bambini non erano la fonte dell’infezione in molti dei focolai domestici segnalati.

Gli studi rilevano l’importanza nei bambini

Gli studiosi dopo varie ricerche sono arrivati ​​a questi risultati analizzando i dati provenienti da Cina, Singapore, Corea del Sud, Giappone e Iran.

Dei 31 focolai segnalati nelle famiglie, solo tre bambini sono risultati positivi. D’altra parte, quando il team ha esaminato i dati sull’influenza aviaria, ha potuto constatare che il ruolo dei bambini era molto più importante: erano la fonte primaria di infezioni nel 59% dei focolai domestici.

La riapertura delle scuole una scelta difficile

I ricercatori: la dott.ssa Asha Bowen del Perth Children’s Hospital e la dott.ssa Kristy Short dell’Università del Queensland, hanno dichiarato a MEAWW che questi risultati hanno implicazioni sulla riapertura delle scuole: “Nel dibattito sulla chiusura delle scuole, si è spesso ritenuto che i bambini siano la fonte della trasmissione virale basata sulla conoscenza della comunità di altri virus respiratori e anche sulla propria esperienza di infezione continua da virus che i loro figli portano a casa dall’asilo o dalla scuola“.

La ricerca importante per capire la pandemia

Ma gli scienziati pensano che lo studio debba essere approfondito. I medici Bowen e Shorty spiegano che il loro studio dimostra che i bambini non stanno infettando gli adulti con nuovo coronavirus (COVID-19) allo stesso modo di altri virus respiratori come l’influenza. “Questo potrebbe darci un altro indizio o approfondimento su come comprendere meglio la trasmissione virale. È un’intuizione precoce e non vediamo l’ora di esplorarla ulteriormente”, hanno detto.

Commentando questo studio, il dott. Kelvin ha affermato che questo studio è importante per comprendere la pandemia. “Sebbene questa conclusione abbia suggerito che i bambini hanno un ruolo minore nelle epidemie domestiche, è importante tenere presente che si trattava di un piccolo studio“.

Il dott. Kelvin afferma: “La speranza è che alla fine un numero maggiore di studi conduca a politiche che contribuiranno a ridurre la diffusione del virus. Ad esempio, recenti rapporti hanno indicato che i bambini possono rilasciare virus nelle loro feci per lunghi periodi. Conoscendo questo, i genitori è in grado di gestire meglio i cambiamenti del pannolino e lo smaltimento dei rifiuti fecali, cosa che si spera ridurrà la trasmissione del virus “.

